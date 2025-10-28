Guvernul Munteanu prinde contur. Noi nume anunțate pentru funcțiile de miniștri

Republica Moldova. Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noile propuneri pentru funcțiile de ministru al Mediului și ministru al Muncii și Protecției Sociale, precum și viitorul secretar general al Cancelariei de Stat.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Munteanu a precizat că Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Totodată, Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus pentru a fi desemnat ministru al Mediului.

Premierul desemnat a anunțat, de asemenea, că Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, va deveni secretar general al Cancelariei de Stat.

„Îi mulțumesc lui Alexei Buzu pentru că a acceptat să preia funcția de secretar general al Cancelariei de Stat. Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a afirmat Munteanu.

El a subliniat că persoanele propuse pentru a face parte din noul Guvern sunt „profesioniști cu o experiență solidă în domeniile lor de activitate”.

Până în prezent, Alexandru Munteanu a anunțat nouă persoane care vor face parte din viitorul Guvern pe care îl va propune Parlamentului. Printre acestea se numără Vladislav Cojuhari, propus la funcția de ministru al Justiției, Emil Ceban, la cea de ministru al Sănătății, Cristian Jardan, la conducerea Ministerului Culturii, Valeriu Chiveri, propus pentru funcția de vicepremier pentru Reintegrare, Eugen Osmochescu, la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și Andrian Gavriliță, pentru funcția de ministru al Finanțelor.

Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Șefa statului a semnat un decret în acest sens după consultările cu fracțiunile parlamentare.

Premierul desemnat continuă în aceste zile consultările publice cu reprezentanți din diferite domenii, pentru a definitiva programul de guvernare.

Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere votul de încredere al deputaților pe 31 octombrie. Anunțul a fost făcut de șeful Legislativului, Igor Grosu, după o discuție cu liderii fracțiunilor parlamentare.

Actualul Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, s-a întrunit în ședința de constituire la 22 octombrie. Legislatura a XII-a este formată din șase fracțiuni parlamentare și este condusă de Igor Grosu, reales în funcția de președinte al Parlamentului.

În discursul său, președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să asigure stabilitatea politică și să pregătească Republica Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, preconizat pentru anul 2028.