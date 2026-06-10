Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au decis situația juridică a celor doi procurori din Constanța. Instanța supremă a analizat contestațiile depuse de aceștia și a hotărât că fostul procuror general Gigi Valentin Ștefan și procurorul Teodor Niță nu vor fi puși în libertate, urmând să fie cercetați în continuare în stare de arest preventiv.

Hotărârea judecătorilor de la București a fost pronunțată în cursul zilei de miercuri, fiind una definitivă, ceea ce înseamnă că toate căile legale de atac împotriva acestei măsuri au fost epuizate pentru moment.

Magistrații ICCJ au analizat argumentele aduse de apărătorii celor doi inculpați, însă au ajuns la concluzia că solicitările de punere în libertate sau de înlocuire a măsurii preventive sunt complet nefondate. Aceștia au atacat o încheiere anterioară, din data de 5 iunie 2026, prin care magistrații de fond consideraseră că se impune prelungirea privării de libertate.

„Respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de inculpații Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor împotriva încheierii nr. 243 din data de 05 iunie 2026 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 1087/1/2026. Obligă contestatorii inculpați la plata sumei de câte 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”.

Prin această hotărâre explicită, instanța supremă a validat practic legalitatea și temeinicia deciziei din data de 5 iunie, confirmând că motivele care au stat la baza arestării inițiale și a prelungirilor ulterioare își păstrează valabilitatea și importanța.

Cei doi oameni ai legii au trecut de cealaltă parte a baricadei după o investigație de amploare realizată de procurorii anticorupție. În timp ce opinia publică din Constanța urmărește cu atenție acest caz, detaliile din dosar arată că faptele de care sunt suspectați sunt de o gravitate extremă pentru statutul lor profesional.

Gigi Valentin Ștefan, cel care a condus în trecut Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este cercetat de procurorii structurii centrale pentru fapte de trafic de influență, fiind reținută inclusiv forma continuată a acestei infracțiuni. În ceea ce îl privește pe colegul său de dosar, procurorul Teodor Niță, acuzațiile oficiale vizează infracțiunea de instigare la abuz în serviciu. Amândoi se află în spatele gratiilor în baza mandatelor emise anterior.

Dosarul a avut un parcurs extrem de tensionat în faza de contestații. La termenele precedente, completul de judecată inițial, care era format din judecătoarele Anca Barbu și Valerica Voica, nu a reușit să ajungă la o viziune comună cu privire la soarta procurorului Teodor Niță.

Informații din surse judiciare indicau la acel moment că judecătoarea Anca Barbu ar fi optat pentru o soluție mai blândă, formulând o opinie separată în sensul admiterii contestației și punerii în libertate a magistratului constănțean.

Din cauză că nu a existat unanimitate, a fost necesară constituirea unui complet de divergență. Astfel, a fost cooptat un al treilea magistrat, în persoana judecătoarei Simona Cristina Crăciunoiu. Aceasta din urmă a analizat din nou argumentele și a înclinat balanța decizională în favoarea menținerii stării de arest preventiv. De data aceasta însă, completul de judecată a respins în mod unanim solicitările, iar cei doi foști procurori rămân în arest pentru întreaga perioadă stabilită de lege.