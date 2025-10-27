Noul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi învestit vineri. Munteanu își va prezenta programul și echipa Video

Republica Moldova ar putea avea un nou Cabinet de miniștri până la sfârșitul săptămânii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vineri, 31 octombrie, va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, împreună cu programul de guvernare și componența echipei sale. În prealabil, joi, 30 octombrie, Legislativul va desemna vicepreședinții Parlamentului, membrii Biroului permanent și componența comisiilor parlamentare permanente.

„Așa cum am promis, astăzi am avut ședința cu liderii fracțiunilor și am discutat câteva lucruri: câți vicepreședinți de Parlament vom avea, câte comisii parlamentare permanente. Am convenit să venim foarte repede cu propunerile pentru membrii comisiilor. Ședința o facem joi, pentru a decide vicepreședinții, Biroul permanent și comisiile permanente. Și, cu Doamne ajută, dacă totul decurge bine, vineri audiem candidatul la funcția de prim-ministru și programul de guvernare”, a declarat Igor Grosu.

Pe 14 octombrie, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că îl va propune pe omul de afaceri și economistul Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a venit după ce Dorin Recean a declarat că se retrage din politică odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului, refuzând inclusiv mandatul de deputat.

Președinta Maia Sandu a confirmat că personal l-a contactat pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier, menționând că, în urma consultărilor din cadrul PAS, s-a ajuns la concluzia că țara are nevoie de un economist la conducerea Guvernului.

După desemnarea sa oficială, pe 24 octombrie, Alexandru Munteanu a anunțat o parte din viitorul Cabinet de miniștri. Printre numele vehiculate se regăsesc: Eugen Osmochescu la Ministerul Dezvoltării Economice, Emil Ceban la Sănătate, Vladislav Cojuhari la Justiție, Valeriu Chiveri la Reintegrare, Andrian Gavriliță la Finanțe și Cristian Jardan la Cultură.

Munteanu, care deține cetățenia a trei state, este fondatorul mai multor companii internaționale și a activat anterior la Banca Mondială.

Actualul Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, s-a întrunit în ședința de constituire la 22 octombrie. Legislatura a XII-a este formată din șase fracțiuni parlamentare și este condusă de Igor Grosu, reales în funcția de președinte al Parlamentului.

În discursul său, președinta Maia Sandu le-a cerut noilor deputați să asigure stabilitatea politică și să pregătească Republica Moldova pentru semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, preconizat pentru anul 2028.