Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat încă trei nume de miniștri din viitorul Guvern. Cine va ocupa portofoliile la Finanțe, Economie și Reintegrare

Republica Moldova. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, continuă procesul de formare a noului Guvern și a anunțat noi propuneri pentru funcțiile-cheie din viitorul cabinet.

Este vorba despre Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare, Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în domeniul economic și al reformelor instituționale, propus pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și Andrian Gavriliță, specialist cu o vastă expertiză în finanțe publice și politici economice, propus pentru Ministerul Finanțelor.

„Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță pentru că au acceptat să se alăture acestui efort comun”, a declarat Alexandru Munteanu.

Valeriu Chiveri este diplomat de carieră, cu o experiență de peste două decenii în serviciul extern. A deținut funcția de viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene și a reprezentat Republica Moldova în mai multe misiuni diplomatice, inclusiv în Ucraina, unde a exercitat mandatul de ambasador în perioada 2021–2025.

Nominalizarea sa la Reintegrare este văzută drept un semnal de continuitate a unei politici echilibrate și profesioniste în gestionarea dosarului transnistrean, într-un context regional marcat de tensiuni și provocări de securitate.

Eugen Osmochescu, propus pentru Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, are peste 25 de ani de experiență în elaborarea, implementarea și evaluarea strategiilor și reformelor instituționale. De-a lungul carierei, a colaborat cu Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA, contribuind la proiecte majore de dezvoltare durabilă, investiții, digitalizare și inovare.

Osmochescu este cunoscut pentru capacitatea sa de a integra viziunea economică cu cea tehnologică, o combinație esențială pentru modernizarea economiei și accelerarea procesului de transformare digitală a Republicii Moldova.

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul economic, Andrian Gavriliță este propus pentru conducerea Ministerului Finanțelor. Acesta a activat în mai multe proiecte de politici publice și reforme structurale, având o reputație solidă în sfera afacerilor internaționale și a gestiunii finanțelor publice.

Gavriliță urmează să contribuie la modernizarea blocului economic al Guvernului și la consolidarea stabilității bugetare, într-o perioadă în care economia are nevoie de investiții sustenabile și o gestionare prudentă a resurselor.

Noile propuneri vin la scurt timp după ce Alexandru Munteanu a anunțat primele nume din viitorul său cabinet. Rectorul Universității de Medicină „Nicolae Testemițanu”, Emil Ceban, este propus pentru funcția de ministru al Sănătății, Vladislav Cojuhari, secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, este nominalizat pentru portofoliul Justiției, iar Cristian Jardan, consilier al premierului în exercițiu, Dorin Recean, este propus la Ministerul Culturii.

Amintim că președinta Maia Sandu l-a desemnat pe economistul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier. Decretul a fost semnat vineri, 24 octombrie, după consultările șefei statului cu fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate.