Primele nume din viitorul cabinet de miniştri de la Chișinău. Un jurnalist, la cultură

Republica Moldova. Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de majoritatea parlamentară pentru funcţia de prim-ministru, a anunţat duminică primele nume din viitoarea garnuitură guvernamentală.

Este vorba despre candidaţii la conducerea ministerelor Justiţiei, Sănătăţii şi al Culturii.

Alexandru Munteanu a făcut publice numele primelor trei candidaţi la funcţia de ministru pe pagina sa de Facebook.

„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet.

Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Sănătății.

Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, este propus pentru a prelua funcția de ministru al Justiției.

Jurnalistul și managerul media Cristian Jardan, care a deținut funcția de consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Culturii”, a anunţat Alexandru Munteanu.

Candidatul la funcţia de premier a mai comunicat că discuţiile cu ceilalţi candidaţi pentru funcţia de ministru mai continuă.

„Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a precizat Munteanu.

Patru miniştri din Guvernul Recean ar putea să se regăsească şi în Guvernul condus de Alexandru Munteanu.

Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Potrivit oficialului, alți trei colegi își vor continua activitatea în aceleași instituții.

Se vehiculează că ar putea sp-şi păstreze funcţia şi ministrul Reintegrării Europene, Cristina Gherasimov.

Un alt nume vehiculat că se va regăsi şi în Guvernul Munteanu este al lui Alexei Buzu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

La fel, se vehiculează şi faptul că Anatolie Nosatîi va rămâne la conducerea Ministerului Apărării.

În timp ce caută candidatii pentru viitoarea echipă guvernamentală, Alexandru Munteanu a dat start consultărilor pentru programul de guvernare. Primii invitaţi au fost oamenii de afaceri.

„Am început consultările publice și am avut prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic, pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluții reale și în parteneriat cu sectorul privat.

Am discutat despre accesul la fonduri europene și sprijinul pentru inovații, continuarea digitalizării serviciilor publice, piața de muncă și accesul la capital, adaptarea și modernizarea agriculturii și multe alte subiecte de actualitate”, a scris Munteanu pe Facebook.