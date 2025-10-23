Consultări la Preşedinţie pentru viitorul Parlament. Partidele din opoziţie, care ar putea vota viitorul guvern

Republica Moldova. Preşedinta Maia Sandu i-a primit joi pe liderii fracţiunilor parlamentare pentru consultări privind viitorul Guvern. Fracţiunea comuniştilor nu a dat curs invitaţiei.

La consultări cu şefa statului au fost liderii fracţiunilor Partidul Nostru, Democraţia Acasă, blocul Alternativa şi Partidului socialiştilor. Cu excepţia lui Vasile Costiuc, toţi reprezentanţii fracţiunilor au declarat că îl apreciază pe Alexandru Munteanu ca profesionist.

După investirea de miercuri a Parlamentului ales la 28 septembrie, majoritatea parlamentară îşi propune să aibă investit un Guvern funcţional chiar săptămâna viitoare.

Cu o săptămână înainte de investirea Guvernului, pentru funcţia de premier a fost propusă candidatura omului de afaceri Alexandru Munteanu. Businessmanul a recunoscut public că a fost abordat şi convins să accepte funcţia de preşedinta Maia Sandu.

Liderul Partidului Nostru, care deţine şase mandate în Parlament, i-a spus şefei statului că fracţiunea are candidatul său la şefia Guvernului, dar nu o înaintează pentru că nu are „deocamdată” majoritate parlamentară.

„Doamna președinte a întrebat dacă avem un candidat. Am spus că avem, dar suntem realiști – un candidat poate fi propus doar de o majoritate, pe care, la moment, nu o avem. Nu putem să propunem astăzi un candidat, în plus ne este clar cine va fi. Am venit cu un mesaj către Maia Sandu.

Dacă vrem să unim societatea și să schimbăm lucrurile spre bine, ar fi corect ca guvernul să nu fie creat pe criterii politice. Să fie invitați mai mulți reprezentanți ai partidelor. Inclusiv cele neparlamentare”, a declarat Usatîi la ieşirea din Preşedinţie.

Usatîi nu a răspuns concret dacă va vota Guvernul Munteanu. Dar a precizat că îi place că vine din mediul de afaceri şi că ar vrea să discutecu el până la inaugurare.

Cea mai scurtă întrvedere cu şefa statului a avut-o liderul partidului Democraţia acasă, Vasile Costiuc.Politicianul a ieşit peste câteva minute de la consultă, menţionând că nu are de făcut plăcinte cu şefa statului.

Costiuc și-a exprimat nemulțumirea că fost prezentată candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru înainte de inaugurarea Parlamentului şi consultarea cu fracţiunile parlamentare. .

„Noi am întrebat de ce a fost nevoie să fie prezentat candidatul cu o săptămână înainte, însă nu am primit niciun răspuns. Noi suntem în dezacord cu modalitatea de a propune un candidat și după care să consulți în bătaie de joc fracțiunile parlamentare. Metodele utilizate nu sunt democratice. Acestea par mai degrabă inspirate mai mult din spiritul Kremlinului decât al Europei. Nu avem o majoritate și nu are sens să vorbim că avem un candidat la funcția de premier”, a declarat Costiuc.

Înainte de a intra la consultări, Costiuc a fost întrebat despre calităţile pe care ar trebui să le aibă viitorul premier.

„Ce calități... să fie om bun la inimă, mărinimos, jălos, să iubească animalele, probabil, să nu-l obijduiască pe Codruț”, a răspuns Costiuc în bătaie de joc.

Din partea blocului Alternativa au venit la consultări preşedintele fracţiunii Gaik Vartanean şi deputata Olga Ursu.

Vartanean a declarat că urmează să discute în fracţiune dacă va vota Guvernul Munteanu.Preşedintele fracţiunii a precizat că Alternativa nu propune un candidat la şefia Guvernului pentru că nu are majoritate parlamentară.

Dar ar putea susţine un guvern cu miniștri tehnocrați dacă programul va coincide cu cel al „Alternativei” - lupta cu corupția, dezvoltarea economică, pacea, relația dintre administrația centrală și cea locală și soluții legislative pentru problemele urgente, inclusiv în Chișinău.

Ultimii care au venit la consultări au fost socialiştii. Igor Dodon a venit la preşedinţie însoţit de deputaţii Zinaida Greceanîi şi Vlad Bătrâncea ca să-i spună un „Nu” categoric Maiei Sandu.

„Noi suntem aici în calitate de opoziție parlamentară. Suntem oameni de stat. De aceea, ținând cont de colaborarea între instituții, conform Constituției Republicii Moldova, am venit la consultări conform Constituției țării.

Fiind oameni de stat, noi trebuie să respectăm colaborarea constituțională între instituții. De aceea, noi astăzi am venit aici la consultări, nu pentru a propune candidați la funcția de prim-ministru Evident că noi nu vom susține niciun guvern propus de această majoritate parlamentară”, a declarat Igor Dodon.

Totuşi, fruntaşul socialist a recunoscut că îl cunoaşte de mai mult timp pe Alexandru Munteanu, că este profesionist şi vrea să aibă o întrevedere cu el.