Vasile Costiuc, supărat din cauza biroului oferit. „Vom lucra pe hol”

Republica Moldova. Proaspătul deputat Vasile Costiuc s-a arătat indignat de biroul din Parlament oferit fracţiunii parlamentare a partidului „Democraţia acasă”. Nemulţumirea vine din cauza că biroul se află lângă blocul sanitar.

Costiuc a declarat că astfel cei din guvernarea PAS încearcă să-l umilească. Liderul „Democraţia acasă” a ameninţat că va scoate mesele pe hol dacă nu i se va oferi alt birou.

Administraţia clădirii Parşlamentului nu a venit cu o reacţie la declaraţia lui Vasile Costiuc.

Preşedintele Democraţia acasă” a acuzat PAS că îl discriminează după „legile puşcăriei”.

„Pentru Partidului „Democrația Acasă” nu au alte birouri. Din tot Parlamentul, au rămas la etajul 8 în capătul coridorului, vizavi de WC”, şi-a exprimat nemulţumirea Vasile Costiuc.

Întrebat dacă nu-i place biroul, Costiuc a răspuns: „Ce înseamnă dacă îmi place sau nu? Noi am lucrat în acești ani fără birou și o să o facem și în continuare. O să-mi iau masa și o sa fiu aici, în hol, pentru a primi oameni în audiență. Dar nici rolul nostru de a sta la WC ca în percepția lui Igor Grosu.

Asta nu-i pușcărie, iar aceste metode sunt ale pușcăriașilor, ca să-ți arate statutul tău lângă veceu”, a declarat Costiuc.

După legea nescrisă a puşcăriaşilor, formată încă în perioada sovietică, patul de lângă WC este destinat diţinuţilor din cea mai joasă castă. În special celor discriminaţi pentru orientare sexuală.

Liderii interlopi nu vor accepta niciodată un pat lângă WC. Iar gardienii nu-i vor propune niciodată unei autorităţi criminale să ocupe locul de lângă budă.

Toidată, în cazul dacă în celulă este repartizat un lider interlop, puşcăriaşul care deţine locul cel mai bine amplasat, de obicei la geam, este obligat să-i cedeze patul său.

Vasile Costiuc mai este supărat pe cei din majoritatea parlamentară că îl „discriminează” pentru că poartă căciulă ţurcănescă.

„Nu mă numesc pe nume. Nu mă scot din „Cuşmă de cârlan”. Dar port această căciul pentru că este tradiţională, au purtat-o strămoşii noştri, din respect pentru ei”, a declarat Vasile Costiuc.