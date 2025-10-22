Prima şedinţă a Parlamentului de legislatura al XII din Republica Moldova, ales la 28 septembrie Live text

Update 10.24 Președinta Republicii Moldova discurs de la tribuna Parlamentului. Sandu îi îndeamnă pe deputați să se ghideze după bughia legii și să apere interesele țării și a oamenilor.

„Vom apara pacea doar dacă vom duce o politică externă cu țările europene. Solidaritatea noastră cu refugiații din Ucraina, cu statul vecin care este atacat de Rusia, a adus aprecieri din partea partenerilor externi. Ne aflăm la un început de drum, într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Moldova. Este un început care poartă în el speranțele și încrederea oamenilor, dar și datoria de a răspunde așteptărilor lor”, a menționat Sandu.

Update: 10:21 Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, prezintă raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși.Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.

„Curtea Constituțională a consfițit voința suverană a cetățenilor Republicii Moldova și a deschis calea spre exercitarea deplină a mandatului Parlamentului nou-ales. Mandatul dvs. este expresia directă a voinței poporului, iar mnisiunea care vă revine este de mare demnitate și responsabiliattea”, a menționat Manole.

Update 10:19 Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura XII a fost declarată deschisă. Deputații aleși pe liste de partid în cadrul scrutinului din 28 septembrie au intonat imnul și au onorat drapelul de stat al Republicii Moldova.

„Știu că succesul unui legislativ nu se măsoară doar prin legile adoptate, ci prin coeziunea, maturitatea politică și angajamentul față de statul de drept. În fața noastră stau provocări majore – economice, sociale și instituționale – care impun consolidarea capacităților administrative, modernizarea sistemelor de educație, sănătate, agricultură și protejarea mediului. Aceste provocări ne cer să dăm dovadă de unitate, echilibru și înțelepciune. Fiecare decizie adoptată trebuie să fie îndreptată spre asigurarea stabilității și prosperității naționale, cu atenție constantă față de nevoile cetățenilor. Vă îndemn să ne exercităm mandatul cu demnitate, integritate și responsabilitate, punând pe primul loc binele oamenilor. Să ne amintim mereu că Parlamentul nu reprezintă doar un partid, ci întreaga societate. Vă doresc, stimați colegi, tuturor mult succes în această misiune de înaltă responsabilitate, curaj în decizie și înțelepciune în acțiuni”, a menționat Grecianîi.

Update 10:08 A început ședința Parlamentului Republicii Moldova. Aceasta a început cu întârziere de câteva minute și este condusă de deputata Zinaida Greceanîi. La ședință este prezentă președinta Maia Sandu, președinta CEC, Angelica Caraman, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole. Și-au anunțat prezența 100 de deputați din 101. Constantin Starîș lipsește de la eveniment.

Republica Moldova. Parlamentul Republicii Moldova, ales la 28 septembrie, se convoacă astăzi în prima sa ședință. Evenimentul va fi condus de decanul supleant de vârstă, Zinaida Greceanîi. La ședință va participa Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care urmează să țină un discurs adresat noilor deputați.

La ceremonia inaugurală, programată pentru ora 10:00, vor fi prezenți membrii Curții Constituționale, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău.

Deschiderea ședinței va fi marcată de prezentarea raportului Curții Constituționale. Președinta instituției, Domnica Manole, va anunța rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare și va confirma validarea mandatelor celor 101 deputați aleși. Din momentul prezentării raportului, Parlamentul este considerat legal constituit.

După procedura de validare, șefa statului, Maia Sandu, va adresa un mesaj deputaților noului Parlament, legislatura a XII-a. Discursul său va marca începutul activității noului Legislativ și va trasa, cel mai probabil, prioritățile pentru perioada următoare, inclusiv în ceea ce privește agenda europeană a țării.

După constituirea legală, urmează o etapă esențială – formarea fracțiunilor parlamentare. Acestea se pot constitui în termen de 10 zile și trebuie să includă cel puțin cinci deputați.

Etapele următoare vizează alegerea Președintelui Parlamentului, a vicepreședinților și formarea Biroului permanent. La propunerea fracțiunilor, va fi instituită o comisie specială care va organiza alegerea șefului Legislativului. După alegere, Președintele Parlamentului va prelua conducerea lucrărilor plenului.

Ceremonialul de învestire include înmânarea Stindardului Președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant, un gest simbolic care marchează continuitatea instituțională. Garda de Onoare va purta stindardul, iar o copie va fi oferită fostului președinte al Legislativului.

După stabilirea conducerii Parlamentului, urmează constituirea comisiilor permanente, a căror componență va fi decisă de Biroul permanent.

În urma alegerilor din 28 septembrie, șase formațiuni politice au depășit pragul electoral și vor avea reprezentanți în noul Legislativ:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate de Curtea Constituțională la sfârșitul săptămânii trecute.