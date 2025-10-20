Zinaida Greceanîi va prezida ședința de constituire a noului Parlament, în locul lui Nicolae Botgros

Republica Moldova. Zinaida Greceanîi, deputată aleasă pe listele Blocului „Patriotic”, va prezida prima ședință de constituire a noului Parlament. Aceasta este al treilea cel mai în vârstă deputat, după Vladimir Voronin și Nicolae Botgros.

Potrivit unui comunicat al Legislativului, ședința va începe miercuri, 22 octombrie, la ora 10:00, cu prezentarea raportului privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor noilor deputați, susținut de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Odată cu această prezentare, Parlamentul este considerat oficial constituit.

La ședință vor participa Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, deputații aleși, membrii Curții Constituționale, membrii Comisiei Electorale Centrale, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău.

O nouă legislatură își începe activitatea prin ședința de constituire a Parlamentului, care va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Legislativului, Zinaida Greceanîi. În debutul ședinței, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va prezenta raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși. Din momentul prezentării acestui raport, Parlamentul se consideră legal constituit.

Ulterior, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa un mesaj deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a.

Etapa următoare prevede formarea fracțiunilor parlamentare. Acestea se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parlamentului și sunt alcătuite din cel puțin 5 deputați.

După formarea fracțiunilor urmează alegerea Președintelui Parlamentului, a vicepreședinților şi formarea Biroului permanent. Parlamentul, la propunerea fracțiunilor parlamentare, instituie o comisie pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului.

Șeful legislativului, odată ales, preia conducerea lucrărilor plenului. Învestirea Președintelui Parlamentului are un caracter ceremonial, marcat și prin înmânarea Stindardului Președintelui Parlamentului de către decanul de vârstă supleant. Stindardul este purtat de Garda de Onoare, iar o copie a acestuia este oferită Președintelui Parlamentului anterior.

Ședința va continua cu stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului și alegerea nominală a acestora. Candidaturile sunt înaintate de fracțiunile parlamentare, în conformitate cu reprezentarea politică.

Ulterior, se stabilește componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului. Biroul permanent decide înființarea comisiilor permanente. Numărul comisiilor, denumirea, componența numerică şi nominală a fiecărei comisii se va hotărî de Parlament, la propunerea Biroului permanent.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională.

Amintim că maestrul Nicolae Botgros, deputat ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), urma inițial „să dirijeze” prima ședință a noului Parlament, în calitate de decan de vârstă. Asta după ce liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a refuzat să o deschidă. În cele din urmă, sarcina a revenit Zinaidei Greceanîi, în calitate de decan supleant de vârstă din noua componență a Legislativului.