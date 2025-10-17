Nicolae Botgros ar urma să conducă prima ședință a noului Parlament. Vladimir Voronin a refuzat

Republica Moldova. Fostul președinte și deputat Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a anunțat că nu va prezida ședința de constituire a Parlamentului Legislaturii a XII-a. Această responsabilitate revine în mod tradițional celui mai în vârstă deputat ales, însă Voronin a explicat că nu se poate alinia acestei tradiții din motive politice și de principiu.

Liderul comunist, în vârstă de 84 de ani, care a candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, ar fi trebuit să deschidă ședința programată pentru 22 octombrie.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială a PCRM, Vladimir Voronin a explicat:

„De ce, în calitate de decan de vârstă, NU voi deschide prima ședință a acestui Parlament? Pentru că el nu reflectă preferințele reale ale societății moldovenești. Pot eu, după două mandate de președinte și unsprezece mandate de deputat, să deschid sesiunea noului Parlament, în care majoritatea, obținută în urma unor alegeri „parțial libere” și „parțial democratice”, cu numeroase încălcări, manipulări și falsificări, aparține aceleiași grupări?”, se menționează în comunicat.

Voronin a mai afirmat că actuala componență a Legislativului a fost determinată prin folosirea resurselor administrative și prin „presiune fără precedent asupra opoziției și a cetățenilor, prin alimentarea isteriei militare și intimidarea alegătorilor, prin propaganda agresivă și curățarea câmpului informațional, prin înșelăciune și manipulare”.

După refuzul lui Voronin, sarcina de a conduce prima ședință revine dirijorului Nicolae Botgros, ales deputat pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Maestrul are 73 de ani.

Potrivit procedurii parlamentare, președintele ședinței va deschide lucrările, oferind cuvântul președintelui Curții Constituționale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor deputaților aleși.

Ulterior constituirii legale a Parlamentului, vor fi aleși președintele Legislativului, vicepreședinții și va fi format Biroul Permanent. În termen de zece zile, fracțiunile parlamentare vor fi constituite și vor funcționa în baza propriului regulament. Parlamentul se consideră legal constituit din ziua primei ședințe a Legislaturii.

În Legislatura precedentă, prima ședință a fost prezidată de decanul de vârstă Eduard Smirnov, care avea 82 de ani.

Prima ședință a Legislaturii a XII-a va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președinta Maia Sandu a semnat deja decretul care stabilește această dată. În cadrul ședinței, deputații urmează să aleagă organele de conducere ale Parlamentului și să inițieze procedurile pentru învestirea unui nou Guvern.