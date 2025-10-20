Proaspătul deputat de la Chişinău, Vasile Costiuc, şi-a oficializat relaţia cu George Simion. Ce prevede protocolul semnat la Bucureşti

Republica Moldova. Vasile Costiuc, preşedintele partidului ,,Democraţia acasă” (PDA), deţinător a şase mandate în urma scrutinului din 28 septembrie, a semnat luni, 20 octombrie, un protocolul de colaborare cu senatorul român George Simion, lider al partidului AUR.

Pentru semnarea documentului, Vasile Costiuc a mers la Bucureşti, însoţit de alţi cinci colegi de partid, care au obţinut mandate de deputat. George Simion, care are de mai mulţi ani interdicţie pentru Republica Moldova, a primit delegaţia PDA în Sala Palatului.

Potrivit deputatului AUR în Parlamentul României, Valeriu Munteanu, fost deputat şi ministru al Mediului de la Chişinău, AUR și PDA își propun să consolideze cooperarea parlamentară între București și Chișinău, să întărească relațiile în cadrul familiei conservatorilor europeni și să promoveze proiecte comune pentru protejarea identității și valorilor românești pe ambele maluri ale Prutului.

Atât reprezentanţii AUR, cât şi PDA, au declarat că sunt singurele partide care pot “reabilita” relaţia dintre Chişinău şi Bucureşti.

,,Evenimentul este important pentru că înseamnă și refacerea unei punți între românii din țară și cei din Basarabia. Relația a fost grav afectată, la un nivel nemaiîntâlnit în istorie, din cauza amestecului nepermis al regimului de la Chișinău în alegerile din România. Dar și a lipsei de transparență guvernului de la București privind sprijinul acordat Republicii Moldova.

Asemenea răni se pot închide, pentru că nu sunt adânci, nu pot diviza un popor”, se arată într-un comunicat al PDA.

„Nu poți juca numai pe o singură carte peste Prut. Din acest punct de vedere, relația noastră cu PDA, care se consfințește astăzi și printr-un protocol. Și sperăm că, cât mai rapid, prin aderarea partidului Democrația Acasă la formațiunea a cărei vicepreședinte sunt la nivel european, să reprezinte un nou pas în a dialoga cu toate forțele politice de la Chișinău”, a menționat şi liderul AUR România, George Simion.

Colaborarea dintre PDA şi AUR durează de mai mult timp. Iar excesul de zel al lui Simion de a-şi ajuta tovarâşul de peste Prut a lăsat partidul lui Costiuc fără subvenţia de la stat.

La alegerille prezidenţiale din România, Costiuc şi echipa sa au îndemnat moldovenii cu cetăţenie română să voteze pentru Simion. Ultimul nu s-a lăsat mai prejos şi a făcut propagandă pentru Costiuc în perioada electorală din luna trecută.

Potrivit unui raport SIS, în perioada electorală, Simion, a îndemnat alegătorii moldoveni să susțină PDA, iar unele materiale video au fost distribuite pe rețelele sociale.

SIS a relevat că între PDA și AUR au existat campanii comune pe TikTok și alte platforme, inclusiv videoclipuri prin care Costiuc îl sprijinea pe Simion pentru funcția de președinte al României.

Infrastructura online a AUR a fost utilizată pentru a promova PDA în Chișinău, iar analiza SIS a identificat rețele de conturi false și comportamente inautentice, care au generat milioane de vizualizări și interacțiuni, amplificând vizibilitatea formațiunii lui Costiuc.

Aceste acțiuni sunt considerate tactici de campanie informațională concertată, cu sprijin extern, susceptibile să fie încadrate ca amenințări hibride la adresa procesului electoral. Motiv pentru care CEC de la Chişinău a oprit alocaţiile de la stat pentru partidul lui Costiuc până în noiembrie 2027.

Atât George Simion, cât şi Vasile Costiuc, au fost acuzaţi în repetate rânduri de colaborare cu serviciile secrete din Rusia.

George Simion a avut de mai multe ori ieșiri care favorizează propaganda rusă. L-a susținut îla prezidenţialele din Republica Moldova pe candidatul socialiștilor Alexandr Stoianoglo, care în final a fost bătut de pro-occidentala Maia Sandu, vorbește despre unirea cu Republica Moldova în același fel ca oamenii Moscovei.

Anterior, președintele Comisiei de supraveghere a SRI, liberalul Ion Chirteș, susține că există „dovezi clare” din care rezultă că George Simion „a avut întâlniri cu ofițeri ai GRU” și că „a încercat să deturneze manifestații pașnice”.

La începutul lunii iunie a anului curent, Maxim Moroşan, conducătorul filialei Partidului Socialiştilor din Bălţi, a ţinut un discurs la Moscova, în cadrul unul eveniment organizat de o fundaţie sponsorizată de fugarul Ilan Şor.

Fruntaşul socialist, despre care se spune că este o persoană apropiată a liderului interlop Grigore Caramalac, agent FSB, a dat alarma privind „transformarea Republicii Moldova în cap de pod anti-rusesc” şi „discriminarea etnicilor ruşi”.

Iar una din soluţiile propuse de Moroşan a fost preluarea electoratului pro-român de un partid care susţine AUR din România.

„Aripa pro-română (20%) ar putea fi preluată de partidul „Democrația Acasă” al lui Vasile Costiuc, legat de AUR-ul românesc”, a declarat Moroşan.