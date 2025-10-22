Cum a decurs prima şedinţă a Parlamentului de legislatura a XII-a de la Chişinău. Întârzieri, replici acide şi atacuri la persoană

Republica Moldova. Deputaţii aleşi la 28 septembrie nu au fost prea disciplinaţi, iar unii chiar au încălcat etica la prima şedinţă a Parlamentului de legislatura a XII-a. Nu s-a trecut fără replici acide şi atacuri la persoană. Iar unii deputaţi au lansat şi primele perle.

Şedinţa Parlamentului a început cu o întârziere de cinci minute. Iar deputaţii noi aleşi au revenit cu întârziere în sala de şedinţe după fiecare pauză. Astfel, şedinţa s-a încheiat aproape de ora 18.00. Iar cel mai probabil, cel mai mult a fost afectat maestrul Nicolae Botgros.

Artistul a avut minute numărate ca să ajungă la Palatul Naţional Nicolae Sulac, să îmbrace costumul şi să fie pe scenă cu orchestra sa la concertul „Cu dor şi drag de Bucovina „ , la care participă 12 interpreţi de muzică populară din România.

Unii deputaţi s-au remarcat chiar din prima şedinţă cu lansare de pierle pentru a-i lua peste picior pe colegii din Parlament. Cel mai inspirat pare a fi liderul comunist Vladimir Voronin. Acesta a spus că Vasile Tarlev „va cânta singur „cu-cu” în Parlament”, referindu-se la faptul că a rămas în afara fracţiunilor parlamentare după destrămarea Blocului electoral Patriotic.

Nu s-a lăsat mai prejos nici liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, prezentându-se ca ca o persoană superstiţioasă: „Cu Grosu e clar. Mămunea (bunica n.a.) mi-a zis să mă feresc de cei mărunței și cu buzele subțiri”.

Şi chiar dacă s-a împiedicat lângă tribuna Parlamentului, Renato Usatâi nu a încetat să ironizeze, în special procedura de alegere a preşedintelui Parlamentului. Politicianul l-a întrebat pe Alexandr Stoianoglo, candidatul blocului „Alternativa” la șefia Legislativului, de ce a acceptat să candideze împotriva lui Igor Grosu.

„Domnule Stoianoglo, astăzi participați în calitate de contracandidat. Noi ce, imităm lupta cu guvernarea? Care este sensul, totul e clar? Domnul Grosu și-a pus și pozele la neamuri în cabinet. Nici nu le-a scos pe cele vechi și a adăugat noi. Care e sensul la lupta aceasta?”, a fost întrebarea lui Usatîii.

Liderul Partidului Nostru nu a ezitat să-i ironizeze chiar şi pe colegii de fracţiune: „La dezgropat păcura noi ne pricepem, în Parlament… nu prea”.

Preşedintele partidului „Democraţia acasă” s-a dovedit a fi mai enigmatic. Vasile Costiuc a spus că întrebarea adresată lui Stoianoglo de ce nu i-a pus la închisoare pe cei implicaţi în furtul miliardului este „o întrebare sportivă”.

La prima şedinţă a Parlamentului ales pe 28 septembrie acuzaţiile au curs gârlă. În special din partea comuniştilor şi a socialiştilor. Deşi au acceptat mandatele de deputat şi au ocupat fotoliile în Parlament, ei au spus că nu recunosc rezultatul alegerilor din 28 septembrie pentru că „au fost fraudate” de guvernarea PAS.

Iar o bună parte din deputaţii PAS nu trebuiau să se regăsească în sala de şedinţe. Dar cea mai fierbinte confruntare a fost între preşedintele PAS, Igor Grosu şi fruntaşul Blocului electoral Alternativa, Ion Ceban.

Primarul de Chişinău l-a întrebat pe Grosu, în timpul dezbaterilor electorale, ce va face pentru depolitizarea instituţiilor . Edilul i-a adus mai multe acuzaţii liderului PAS.

„Vă reamintesc că ați fost parte a Guvernului din 2013-2014, care a votat pentru înstrăinarea nemijlocită a aeroportului și pentru decizii ce au dus la furtul miliardului”, i-a ripostat Ceban. Fruntaşul de la alternativa l-a acuzat pe Grosu şi de încheierea unor „contracte secrete la gazele naturale”. În replică, Grosu l-a numit pe Ceban ipocrit.

„Spre deosebire de dumneavoastră, noi am întors Aeroportul Internațional Chișinău, pe care prietenii voștri l-au dat unui bandit. Iar dumneavoastră, în municipiu, ați lăsat șomere 1.200 de mame, asistenți personali ai copiilor cu dizabilități. Le-ați lăsat fără 5.000 de lei pe lună, fără milă de lacrimile lor”, a afirmat liderul PAS.

Deputata socialistă Zinaida Greceanîi, care a prezidat, în calitate de decan de vârstă, şedinţa de constituire a Parlamentului, nu a ezitat să arunce din prezidium câteva replici zemflemitoare în adresa deputaţilor din sală, ţintindu-i pe cei din PAS.

„Ce bine e că ne vede întreaga ţară”, a declarat Greceanîi în timp ce Igor Grosu se afla la tribună pentru dezbateri în calitate de candidat la preşedinţia Parlamentului.

Iar când a văzut că pregătirea pentru alegerea preşedintelui durează, s-a adresat deputaţilor: „Aşa comisie aţi ales voi!". Făcând aluzie că această comisia pentru alegerea preşedintelui era condusă de un deputat PAS.

Totodată, Zinaida Greceanîi s-a prefăcut a uita regulamentul stabilit pentru alegerea speakerului, permiţând fracţiunii socialiştilor să-i adreseze lui Igor Grosu două întrebări în loc de una.

Totuşi, cea mai mare problemă în prima zi de Parlament pare că avut-o Vasile Costiuc. Proaspătul deputat nu şi-a putut găsi liniştea după ce a afla că biroul său este vis-a-vis de WC. A făcut scandal şi l-a acuzat pe Igor Grosu că i-a repartizat biroul după „legea puşcăriaşilor”.

„Ne-a trimis să stăm la WC, asta e bătaie de joc a lui Igor Grosu. Ei n-au alte birouri decât un bioru la WC. În tot Parlamentul a rămas la etajul 8, în capătul coridorului, vizavi de WC.

Noi anii ăștia am lucrat fără birou și o să lucrăm în continuare, o să-mi iau masă și o să fiu în hol, o să primim oamenii în audiență. Sunt chestii umilitoare. Eu sunt indignat, ne-au spus că nu mai sunt birouri pentru fracțiuni și ne-au lăsat lângă WC”, s-a plâns Vasile Costiuc în timp ce deputaţii se adunau în sala de şedinţe..

„Vai de mine! Zău. Nu mă ocup eu cu distribuirea birourilor, mă depășește”, i-a replicat Igor Grosu.