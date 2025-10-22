Parlamentul de legislatura XII a devenit funcţional. Igor Grosu, reales preşedinte

Republica Moldova. Preşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova.

Liderul PAS se va afla la conducerea legislativului pentru al doilea mandat, de patru ani.

La şefia Parlamentului au fost doi candidaţi Igor Grosu şi Alexandr Stoianoglo, fostul procuror general, care a ajuns deputat după ce a candidat pe lista Blocului electoral Alternativa.

Pentru Igor Grosu au votat 55 de deputaţi, cât deţine PAS. Pentru Alexandr Stoianoglo au votat 32 de deputaţi.

12 deputaţi din Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, și Partidul Nostru, în frunte cu Renato Usatîi, nu au participat la exerciţiu.

Discursul lui Igor Grosu: „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028”

Igor Grosu a declarat că va continua proceul de integrare europeană. „Ne angajăm să semnăm Acordul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Până când va expira mandatul preşedintei Maia Sandu. Moldova este gata să avanseze în procesul de aderare europeană. Avem o șansă unică să devenim Parlamentul integrării europene. Este datoria generației noastre să nu pierdem această șansă.

Cu sprijinul prietenilor noștri europeni vom construi drumuri și spitale, vom moderniza școli, vom dubla producția de mărfuri și servicii pentru a le exporta. Oamenii ne-au dat un mandat să nu ne oprim din drum, să construim în continuare și să mergem în direcția corectă”, a declarat Igor Grosu.

Igor Grosu a cerut deputaţilor să lucreze pentru binele cetăţenilor, să lase supărările şi să ia decizii curajoase. "Calea europeană nu este a PAS-lui, dar a cetăţenilor Republicii Moldova", a argumentat liderul PAS.

Licențiat în istorie, Igor Grosu a fost mai mulți ani expert în cadrul unor proiecte. Prima funcţie de demnitate publica a fost cea de viceministru al Educației, când Ministerul Educaţiei era condus de Maia Sandu.

În august 2015, Grosu a depus cerere de demisie. Dar peste câteva zile premierul interimar Gheorghe Brega l-a numit consilier principal pentru ştiinţă, săntate, educţie şi protecţie socială.

Ulterior, Grosu s-a alăturat fostei sale șefe de la Educație, Maia Sandu, fiind unul dintre fondatorii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și devenind secretarul general al noii formațiuni.

La scrutinul parlamentar din februarie 2019, Igor Grosu a a reușit să acceadă în Parlament pe lista națională a blocului ACUM, format din PAS şi Platforma Demnitate şi Adevăr.

După ce, în urma scrutinului prezidențial din 2020, Maia Sandu a ajuns în fruntea țării, fiind, astfel, nevoită să renunțe la funcția de președintă a PAS, interimatul funcției a fost preluat de Igor Grosu.

La 16 martie 2021, după runde de consultări cu fracțiunile parlamentare, precum și decizia Marianei Durleșteanu de a-și retrage candidatura pentru funcția de prim-ministru, post la care fusese înaintată de o coaliție majoritară formată din reprezentanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ai Platformei „Pentru Moldova” (formată din Partidul Șor și foști deputați PDM) și câțiva deputați independenți, președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Igor Grosu pentru funcția de premier.

Însă candidatura sa nu a fost susţinută de celelalte partide din Parlament.

La scrutinul din iulie 2021, Grosu a deschis lista PAS și a acces în Parlament, apoi fiind ales președintele Legislativului.

La congresul PAS din 15 mai 2022, Grosu a fost ales președintele Partidului Acțiune și Solidaritate.

Pe durata mandatului de şef al Legislativului, Igor Grosu a avut mai multe ieşiri nepotrivite pentr un funcţionar de rangul său. A înjurat în prezidiul Parlamentului, după intervenția deputatului Partidului Politic „Șor”, Denis Ulanov, pe subiectul examinării candidaturii lui Iulian Balan, avocatul lui Ilan Șor, la funcția de membru al Cvorumului Electoral Central.

Tot el a numit-o pe o jurnalistă de la TV8 „simpatizantă a unei conserve rusești”, după ce aceasta i-a adresat o întrebare referitoare la antreprenoarea Maria Acbaș din Comrat, care s-a alăturat PAS la parlamentarele din 28 septembrie.

Autoritatea Națională de Integritate a verificat de câteva ori corectitudinea declarațiilor de avere și interese personale depuse de Igor Grosu. Instituţia a constatat de fiecare dată „lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită”.