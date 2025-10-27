Florin Valentin Ştefan, Poșta Română „Echipa de profesioniști împinge compania înainte”

Pentru Poșta Română, 2024 a fost cel mai bun an din istoria sa recentă. Profitul brut al companiei a atins valoarea de 85,3 milioane lei și este rezultatul efortului colectiv din ultimii trei ani al celor aproape 20 de mii de salariați. Planurile de creștere se mențin și în 2025 printr-un program ambițios de investiții în retehnologizare, infrastructura IT, modernizarea rețelei naționale și dezvoltarea de noi servicii comerciale.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru performanță economică remarcabilă în sectorul public” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.