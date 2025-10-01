Social

Compania Nvidia a depășit 4,5 trilioane dolari după contracte majore în infrastructura AI

Compania Nvidia a depășit 4,5 trilioane dolari după contracte majore în infrastructura AISursă foto: Pixabay.com
Acțiunile companiei Nvidia au stabilit marți un nou record, crescând cu aproximativ 3% și ridicând valoarea totală de piață a companiei peste 4,5 trilioane de dolari, ca urmare a încheierii unor parteneriate strategice în domeniul infrastructurii AI, potrivit CNBC.

Nvidia a stabilit un nou record pe piața AI

Noile acorduri au fost anunțate săptămâna trecută, când OpenAI a comunicat că Nvidia va prelua o participație de până la 100 miliarde de dolari și va contribui la construirea unor centre de date în valoare de sute de miliarde de dolari, dotate cu procesoare grafice de ultimă generație.

Proiectul, denumit „Stargate” și dezvoltat împreună cu Oracle, presupune investiții totale de 500 miliarde de dolari și mii de GPU-uri Nvidia.

Produsele companiei reprezintă aproximativ 70% din costurile necesare pentru un centru de date AI

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a precizat că produsele companiei sale reprezintă aproximativ 70% din costurile necesare pentru un centru de date AI.

inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursă foto: Freepik

În urma acestor anunțuri, Citi și-a majorat prognoza de preț pentru titlurile Nvidia de la 200 la 210 dolari, subliniind creșterea intensă a fondurilor alocate infrastructurii AI.

Expansiunea rapidă a Inteligenței Artificiale accelerează creșterea Nvidia și a altor giganți tech din industrie

Pe lângă OpenAI, marile companii tehnologice precum Meta și Google își accelerează semnificativ investițiile în infrastructura AI, urmând trendul global de adoptare rapidă a inteligenței artificiale. Aceste cheltuieli masive reflectă importanța strategică a tehnologiilor AI și competiția acerbă dintre giganți pentru dezvoltarea de servicii și aplicații inovatoare.

Un exemplu concret al expansiunii în domeniu este CoreWeave, companie cloud la care Nvidia deține o participație majoritară, care a semnat marți un contract de 14,2 miliarde de dolari pentru furnizarea de servicii AI către Meta.

În urma acestor mișcări, Nvidia a depășit performanța bursieră a majorității celorlalți megacap-uri din sector, fiind devansată doar de Broadcom, care a înregistrat o creștere de 40% în acest an, stimulată de aceeași tendință de dezvoltare accelerată a pieței AI.

