Românii fac cumpărături online cu ajutorul ChatGPT. Bugetele au fost reduse din cauza crizei economice

EasySales a publicat noua ediție a raportului „Radiografia eCommerce în România”, care analizează obiceiurile de consum ale românilor și influența inteligenței artificiale asupra deciziilor de cumpărare.

Studiul arată că ChatGPT este folosit masiv pentru comparații de produse, însă Google și rețeaua de prieteni rămân sursele principale de încredere.

Potrivit raportului, 51,5% dintre români au utilizat ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse ori servicii înainte de a cumpăra online. Dintre aceștia, 82,3% au ales ChatGPT, în timp ce Gemini a fost preferat de 13%, iar alte sisteme – Grok, Claude sau DeepSeek – au rămas sub 3%.

Deși AI-ul câștigă teren, Google domină în continuare informarea pre-achat. 71,9% dintre consumatori folosesc motorul de căutare pentru recenzii, iar 70,2% îl consideră factorul cu cea mai mare influență asupra deciziilor de cumpărare online.

Studiul arată că 58,3% dintre respondenți au cumpărat online produse sau servicii doar pentru că le-au văzut pe Social Media. Totuși, încrederea cea mai mare rămâne în familie și prieteni: 77,6% afirmă că recomandările lor cântăresc decisiv.

În același timp, 61,6% dintre români verifică frecvent informațiile primite din Social Media sau de la AI cu datele oficiale din magazinele fizice și online.

Contextul economic a influențat semnificativ comportamentul de consum. Creșterea prețurilor a determinat 64,9% dintre români să reducă moderat sau considerabil cheltuielile online. Mai exact, 32,4% au tăiat lunar între 101 și 250 de lei din bugetul dedicat cumpărăturilor online.

Categoria cel mai afectată de reduceri este cea de Modă și Bijuterii, unde 31,37% dintre respondenți spun că fac achiziții mai rare.

Conform raportului easySales, 59,8% dintre cumpărători își stabilesc bugetul pentru shopping online în funcție de reduceri și promoții. Mai mult, 80,8% verifică întotdeauna sau de cele mai multe ori alte site-uri pentru a compara prețurile înainte de achiziție.

De asemenea, 82,9% dintre respondenți sunt mai atenți la costurile de livrare, acestea devenind un criteriu esențial în decizia finală.

66,7% dintre români afirmă că pot identifica atunci când descrierile produselor au fost scrise cu ajutorul AI-ului. Totuși, aproape jumătate (49,7%) susțin că nu au fost influențați direct de conținutul generat de inteligența artificială în deciziile lor de cumpărare.