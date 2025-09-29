Google Arts & Culture adaugă Ținutul Buzăului pe harta sa digitală

Google a inclus Ţinutul Buzăului pe platforma sa Google Arts & Culture, transformând această zonă în prima regiune din România prezentată printr-o colecţie dedicată patrimoniului natural şi cultural local. „Includerea în platformă e o formă de recunoaştere a valorii patrimoniului nostru local şi mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar şi o consecinţă directă a includerii Ţinutului Buzăului în reţeaua Geoparcurilor UNESCO şi a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut”, declară Răzvan-Gabriel Popa, managerul Geoparcului.

Includerea Ținutului Buzăului în colecția internațională de pe Google Arts & Culture reprezintă o recunoaștere de prestigiu, care amplifică vizibilitatea regiunii la nivel global. Datorită acestei selecții, realizate cu sprijinul echipei Geoparcului, zona devine mai ușor de descoperit în căutările online și se alătură unor destinații culturale de referință din lume — muzee, orașe istorice și situri de patrimoniu recunoscute pentru valoarea lor naturală și culturală.

Noua colecție Google Arts dedicată regiunii buzoiene oferă o incursiune vizuală spectaculoasă în fenomenele geologice și culturale unice care definesc acest teritoriu. Platforma include fotografii de înaltă rezoluție și materiale multimedia despre Vulcanii Noroioși – cei mai mari din Europa –, Domurile de sare, Focurile vii, Trovanții de la Ulmet, chihlimbarul roșu de Colți și așezările rupestre. Pe lângă componenta naturală, colecția evidențiază și legătura profundă dintre peisaj și mitologia locală, oferind scurte descrieri validate de specialiștii Geoparcului.

Succesul proiectului se datorează implicării constante a echipei Geoparcului, ale cărei rezultate au atras atenția experților internaționali. Performanțele lor au fost remarcate inclusiv de World Heritage Magazine, publicație care a invitat oficial Ținutul Buzăului să devină parte a acestei platforme globale. Inițiativa consolidează poziția regiunii ca destinație de interes mondial, combinând știința, natura și tradiția într-o poveste autentic românească.

Includerea Ținutului Buzăului pe platforma Google Arts & Culture aduce avantaje majore pentru promovarea regiunii la nivel global. Vizibilitatea online crește semnificativ, întrucât materialele foto și informațiile validate de specialiști apar prioritar în rezultatele Google Search și Google Images, atrăgând atenția turiștilor și cercetătorilor din întreaga lume. Totodată, asocierea cu instituții de prestigiu din Tokyo, Londra sau Paris oferă o validare simbolică puternică, contribuind la consolidarea brandului turistic și cultural al zonei.

Managerul Geoparcului, Răzvan-Gabriel Popa, consideră această realizare o etapă importantă în integrarea patrimoniului natural și cultural buzoian într-un circuit digital global.

„Este o mare oportunitate de a integra acest patrimoniu într-un circuit digital global, accesibil oricui, din orice colţ al Pământului. Această selecţie ne onorează şi ne obligă să continuăm să investim în promovarea responsabilă a acestei regiuni unice”, a subliniat acesta, evidențiind responsabilitatea de a menține standardele internaționale de conservare și prezentare a Geoparcului.

Platforma Google Arts & Culture reprezintă una dintre cele mai importante vitrine digitale dedicate patrimoniului cultural mondial, reunind milioane de utilizatori și instituții de prestigiu din întreaga lume. Selecția proiectelor este realizată în colaborare cu UNESCO și experți de la World Heritage Magazine, iar includerea unui nou partener se face exclusiv pe bază de invitație, în urma unei evaluări riguroase. Apartenența la această platformă confirmă valoarea universală a unui sit sau proiect cultural, oferindu-i recunoaștere internațională și acces la o audiență globală.

Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului s-a născut dintr-un parteneriat solid între Asociația Ținutul Buzăului (ONG), Consiliul Județean Buzău și Universitatea din București, reunind expertiză din domeniile social, economic, administrativ și academic.

Proiectul este rezultatul a peste un deceniu de colaborare și eforturi constante pentru protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural al regiunii. În perioada 2020–2022, partenerii au finalizat demersurile de obținere a statutului de Geoparc Internațional UNESCO, titlu acordat în 2022 – o recunoaștere a valorilor locale, dar și a modului în care acestea sunt integrate în strategii moderne de dezvoltare durabilă.

În prezent, Ținutul Buzăului face parte dintr-o rețea globală de aproximativ 230 de geoparcuri internaționale, teritorii care promovează educația, cercetarea și turismul responsabil. Apartenența la această comunitate internațională consolidează poziția regiunii ca model de dezvoltare în echilibru cu natura, încurajând totodată protejarea patrimoniului geologic și cultural unic, care spune povestea a miliarde de ani de evoluție a Pământului.