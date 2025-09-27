Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp

Google Maps, aplicația folosită de milioane de oameni pentru orientare zilnică, ascunde o funcție mai puțin cunoscută, dar utilă: posibilitatea de a privi trecutul orașelor și cartierelor. Cu ajutorul Google Street View, utilizatorii pot explora cum arătau străzile, piețele sau clădirile celebre în urmă cu ani de zile, fără a părăsi confortul casei.

Această opțiune nu este doar un simplu exercițiu de nostalgie. Ea poate fi folosită pentru documentare, cercetări istorice sau chiar pentru recreerea amintirilor din locurile vizitate. Observând schimbările în timp, utilizatorii pot descoperi cum s-au transformat orașele, cum au evoluat cartierele și cum s-a modificat peisajul urban, oferind o perspectivă cu adevărat captivantă asupra trecutului.

Accesul la imaginile istorice este surprinzător de simplu. Pe un laptop, trebuie să cauți locația dorită în Google Maps și să intri în modul Street View. Dacă aplicația dispune de fotografii mai vechi, în colțul ecranului va apărea butonul „See more dates”. Apăsând pe acesta, se vor afișa miniaturi cu imagini din diferiți ani, permițând selectarea perioadei dorite și vizualizarea locului în acea perioadă.

Pe dispozitivele mobile, procesul este similar. Pe Android sau iPhone, după ce intri în Street View, dacă există arhive fotografice mai vechi, opțiunea „See more dates” îți va permite să explorezi evoluția străzilor și clădirilor. Această funcție transformă experiența utilizatorului într-o adevărată călătorie vizuală în timp.

Pentru cei care vor să privească transformările orașelor de la înălțime, Google Earth oferă o funcție similară, bazată pe imagini satelitare.

Unele zone pot fi urmărite chiar din anii 1970, ceea ce permite observarea modului în care orașele s-au extins, cum au fost create drumuri noi și cum s-a modificat mediul natural. Această perspectivă este deosebit de utilă pentru cercetători, urbanisti sau pentru pasionații de fotografie și istorie.

Funcția Google Street View nu servește doar curiozității. Ea poate fi un instrument educațional și cultural, ajutând școlile, muzeele sau cercetătorii să documenteze evoluția urbană și arhitecturală. De asemenea, pentru utilizatorii obișnuiți, ea oferă o experiență emoțională: străzile copilăriei, locurile vizitate în vacanțe sau piețele vechi prind viață pe ecran, aducând amintiri la suprafață.