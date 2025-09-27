Un nou weekend de sărbătoare, la „Străzi deschise – București”, pe Calea Victoriei și în sectorul 3

Ultimul weekend din septembrie aduce din nou bucuria evenimentelor în aer liber pe străzile Capitalei. În zilele de 27 și 28 septembrie 2025, Bucureștiul redă străzile pietonilor, iar Calea Victoriei și strada Râmnicu Vâlcea se transformă în spații de întâlnire, cultură și joacă, animate de spectacole, concerte, expoziții și activități pentru toate vârstele.

De dimineață până seara, Calea Victoriei devine o promenadă culturală unde vizitatorii pot explora patrimoniul orașului și se pot bucura de momente artistice surprinzătoare. În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstrațiile de pictură în aer liber, unde artiștii plastici aduc arta mai aproape de trecători. Un moment special are loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”.

Programul artistic mai cuprinde și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

În Sectorul 3, strada Râmnicu Vâlcea devine spațiul prietenos dedicat comunității. Copiii și familiile sunt invitați să participe la spectacole de teatru precum „Cei trei purceluși” (Teatrul Excelsior) sau „Amintiri într-o valiză” (Teatrul „Ion Creangă”), iar spectatorii de toate vârstele se vor bucura de reprezentația „Perle pe Caldarâm” semnată de Teatrul Evreiesc de Stat.

Atmosfera este animată de artiști pe picioroange, mimi și acrobați pe monociclu, în timp ce atelierele interactive, sesiunile de facepainting și jocurile sportive – de la baschet și ping-pong până la jocuri gigant – transformă strada într-un teren de explorare pentru cei mici și cei mari. Seara se încheie cu concerte de muzică populară, ușoară și percuție susținute de artiștii Școlii de Artă București.

Între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona găzduiește o nouă ediție Street Delivery, eveniment partener care aduce împreună comunitatea în jurul unor activități variate: ateliere de scriere creativă, expoziții, tururi ghidate, concerte de orgă și dezbateri. Strada devine, astfel, un spațiu al ideilor și al redescoperirii Bucureștiului prin cultură și dialog.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este un proiect al Primăriei Municipiului București, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS, care redă orașul comunității, transformând străzile în spații de întâlnire, cultură și bucurie pentru toți locuitorii Capitalei.

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 27 - 28 septembrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 27-28 septembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Pe strada Râmnicu Vâlcea, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 26 septembrie, ora 22:00, până luni, 29 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea.

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București.

Proiectul este susținut de Raiffeisen Bank România, în calitate de partener principal, și de PPC România, NEPI Rockcastle, Promenada Mall și Mega Mall București, Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești, în calitate de parteneri.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” se desfășoară cu sprijinul Direcției Cultură, Învățământ, Turism și al Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, al Administrației Străzilor București, al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și al Poliției Locale a Municipiului București.

www.arcub.ro

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii. ARCUB este organizatorul celor mai ample evenimente de stradă din București, printre care: Festivalul internațional al luminii – Spotlight, Festivalul Internațional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internațional de jazz în aer liber din Capitală, Bucharest Jazz Festival, și al Zilelor Bucureștiului.

„STRĂZI DESCHISE – BUCUREȘTI, PROMENADĂ URBANĂ” 2025

WEEKEND #22 | 27-28 SEPTEMBRIE 2025

SÂMBĂTĂ, 27 SEPTEMBRIE 2025

Calea Victoriei

Programul artistic de pe Calea Victoriei este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

10:00 – 18:00: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” (cu bilet) – expoziții permanente. Expoziție tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”

Calea Victoriei – Piața Revoluției

9:00 – 13:00: „Raliul Memorial Giurgiu 1904, ediția a 27-a”, expoziție cu 60 autovehicule istorice fabricate între anii 1920-1990 (Asociația Retromobil Club România)

18:00 – 18:45: Minishow de acrobații (Circul Metropolitan București)

Calea Victoriei – Zona Parc Kretzulescu

12:00 – 19:00: Demonstrații de pictură pe pânză în aer liber (Asociația Artiștilor Plastici din București)

Calea Victoriei – Muzeul Național de Istorie a României

18:00 – 18:20: Flashmob cu orchestra

* Momentul este dedicat promovării filmului Cravata Galbenă și maestrului Sergiu Celibidache (Fundația Sergiu Celibidache)

Sectorul 3 – Str. Râmnicu Vâlcea – (zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea)

10:00 – 20:00: Activități sportive și zone special amenajate pentru joacă (mini-turnee de baschet pentru copii și adulți, mese de fotbal subsoccer, mese de ping-pong, jocuri Kanjam, joc de dame-gigant, spikeball, turn-grădină gigant, crossnet fotbal și volei, aruncarea inelelor-gigant, joc gigant de domino) (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Ateliere interactive (PROEDUS)

10:00 – 11:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

10:00 – 12:00: Animator – Mim (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Hamster Wheel (PROEDUS)

10:00 – 11:00: „Cei trei purceluși” – spectacol de teatru pentru copii (Teatrul Excelsior)

10:00 – 13:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailArt)

10:00 – 18:00: Promovarea meseriei (ISU București - Ilfov)

11:00 – 11:45: „Amintiri într-o valiză” – spectacol de teatru pentru copii (Teatrul „Ion Creangă”)

12:00 – 12:30: „Perle pe Caldarâm” – spectacol de teatru (Teatrul Evreiesc de Stat)

12:00 – 12:30: Minishow (Circul Metropolitan București)

13:00 – 20:00: Arta portretistică (Art on Wall)

15:00 – 20:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailtArt)

17:00 – 17:50: Concert de muzică populară (Școala de Artă București)

17:00 – 19:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

17:00 – 19:00: Acrobat pe monociclu (PROEDUS)

18:00 – 18:50: Concert de muzică ușoară (Școala de Artă București)

19:00 – 19:50: Concert de percuție (Școala de Artă București)

DUMINICĂ, 28 SEPTEMBRIE 2025

Calea Victoriei

Programul artistic de pe Calea Victoriei este organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Calea Victoriei – Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu

10:00 – 18:00: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” (cu bilet) – expoziții permanente. Expoziție tematică de pictură „Bucureștiul Nocturn”

Calea Victoriei – Zona Parc Kretzulescu

12:00 – 19:00: Demonstrații de pictură pe pânză în aer liber (Asociația Artiștilor Plastici din București)

Eveniment partener organizat pe 26-28 septembrie:

Strada Arthur Verona (zona Biserica Anglicană)

10:00 – 22:00: Street Delivery (ateliere de scriere creativă, expoziții, tururi ghidate, concerte de orgă, dezbateri) (Asociația Baza. Deschidem Orașul, în parteneriat cu ARCUB și Primăria Municipiului București)

Sectorul 3 – Str. Râmnicu Vâlcea – (zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea)

10:00 – 20:00: Activități sportive și zone special amenajate pentru joacă (miniturnee de baschet pentru copii și adulți, mese de fotbal subsoccer, mese de ping-pong, jocuri Kanjam, joc de dame-gigant, spikeball, turn-grădină gigant, crossnet fotbal și volei, aruncarea inelelor-gigant, joc gigant de domino) (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Ateliere interactive (PROEDUS)

10:00 – 11:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

10:00 – 12:00: Animator – Mim (PROEDUS)

10:00 – 20:00: Hamster Wheel (PROEDUS)

10:00 – 13:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailArt)

10:00 – 18:00 Promovarea meseriei (ISU București - Ilfov)

12:00 – 12:30: „Perle pe Caldarâm” – spectacol de teatru (Teatrul Evreiesc de Stat)

13:00 – 20:00: Arta portretistică (Art on Wall)

15:00 – 20:00: Atelier de facepainting (Asociația BrailtArt)

17:00 – 17:50: Concert de muzică populară (Școala de Artă București)

17:00 – 19:00: Animator pe picioroange (PROEDUS)

17:00 – 19:00: Acrobat pe monociclu (PROEDUS)

18:00 – 18:50: Concert de muzică Ușoară (Școala de Artă București)

19:00 – 19:50: Concert de Percuție (Școala de Artă București)