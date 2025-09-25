Justitie

Fiul unui afacerist român a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat la închisoare

Fiul unui afacerist român a fost prins în Italia, unde fugise după ce a fost condamnat la închisoare Sursa foto Dreamstime
Fiul unui dezvoltator imobiliar din Iași, dat în urmărire generală după ce a primit o condamnare de cinci ani de închisoare pentru un accident rutier în care și-a pierdut viața o persoană, a fost prins în Italia, potrivit polițiștilor din Iași.

Rareș Andrei Berihoi, găsit în Italia

Rareș Andrei Berihoi, fiul omului de afaceri Viorel Berihoi din Iași, a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a fi dus la Penitenciarul Iași, unde trebuia să își ispășească pedeapsa.

În vârstă de 23 de ani, el a fost condamnat săptămâna trecută de Curtea de Apel Iași la cinci ani de închisoare cu executare, în urma unui accident grav produs în centrul orașului în urmă cu patru ani.

Rareș Andrei Berihoi, condamnat care este dat în urmărire generală

Sursă foto: Captură de ecran politiaromana.ro

Cum s-a produs accidentul

În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021, Rareș Andrei Berihoi conducea un Audi Q8 cu aproape 150 km/h pe Bulevardul Independenței din Iași și a lovit un bărbat de 58 de ani aflat pe trecerea de pietoni. Impactul a fost extrem de violent, iar victima a murit pe loc.

Polițiștii din Iași au anunțat joi că tânărul a fost prins în Italia, după un schimb de informații între autoritățile române, prin Inspectoratul de Poliție Județean Iași – Biroul Urmăriți, Biroul SIRENE România și Biroul Atașatului Român pentru Afaceri Interne din Italia. El va fi adus în țară pentru a-și ispăși pedeapsa.

Tânărul poate primi o pedeapsă suplimentară de până la trei ani de închisoare.

Tatăl lui Rareș Andrei Berihoi, probleme cu legea

Rareș Andrei Berihoi este fiul lui Viorel Berihoi, un dezvoltator imobiliar cunoscut în Iași, care a avut și el probleme cu legea. În 2015, acesta a fost implicat într-un dosar de trafic de mașini de lux, cu un prejudiciu estimat la 500.000 de lei.

Gruparea ar fi adus ilegal în țară 71 de autoturisme BMW, Audi și Volkswagen, folosind documente falsificate. După aproape șase ani de proces, Curtea de Apel i-a redus pedeapsa de la cinci ani la trei ani și jumătate de închisoare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

