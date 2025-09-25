Justitie

Pedeapsă mai blândă pentru Iurie Roşca. Cât va sta la închisoare fostul deputat. Video

Iurie Roşca/Sursa foto: EvZ
Republica Moldova. Curtea de Apel Centru a redus cu doi ani pedeapsa pentru  fostul lider unionist de la Chişinău, Iurie Roşca. Politicianul transfug va sta la închisoare patru ani.

Judecătoria Chişinău l-a condamnat anterior pe Iurie Roşca la 6 ani de închisoare. Aplicându-i o pedeapsă mai mare decât a cerut procurorul. Pedeapsa cerută de acuzatorul de stat pentru Iurie Roşca a fost de patru ani de închisoare cu executare.

De ce a fost găsit vinovat Iurie Roşca

Fostul vicepremier de la Chişinău este învinuit de trafic de influenţă. Dosarul a fost pornit în 2017, în baza unui denunţ semnat de omul de afaceri, Alexei Damaschin.

Potrivit procurorilor, Iurie Roşca i-ar fi cerut 1.000.000 de euro pentru a-l ajuta să câştige un dosar civil în Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). Dintre care, în noiembrie 2009, i-ar fi dat 227.000 USD.

Roşca i-ar fi promis că pentru această sumă îl va convinge pe Ion Muruianu, pe atunci preşedinte al CSJ, să-i dea câştig de cauză.

Proba principală pe care s-a bazat pe o recipisă scrisă de mână şi semnată de Iurie Roşca. Expertiza grafologică a confirmat că recipisa a fost scrisă anume de Roşca.

Fostul unionist, susţinut de activişti pro-ruşi

Fostul unionist urma să fie încătuşat chiar din sala de judecată. Iurie Roşca nu a fost însă prezent la pronunţarea sentinţei. În schimb, au venit câţiva activişti pro-ruşi şi anti-europeni de la Chişinău au venit să-l susţină pe Iurie Roşca. Cel care timp de 15 ani a condus mişcarea unionistă din Basarabia. Pe care a trădat-o pentru funcţiile primite de la comunistul Vladimir Voronin.

Roşca alături de Igor Dodon

Ion Ceban, Igor Dodon şi Iurie Roşca/Sursa foto:moldnova.md

Fostul preşedinte al PPCD  a declarat anterior că dosarul i-a fost fabricat şi reprezintă o comandă politică. Însă nu face precizări şi nici nu oferă detalii în ce constau falsurile. Sau cine i-a comandat dosarul. , Roşca nu a mai fost văzut în spaţiul public.

