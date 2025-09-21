Fiul unui dezvoltator din Iași, dat în urmărire după condamnare pentru ucidere

În Iași, Rareș Andrei Berihoi, fiul unui cunoscut dezvoltator imobiliar, a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit pentru a-l duce la penitenciar, în urma condamnării definitive pentru uciderea unui pieton pe trecere. Incidentul a avut loc după un accident mortal produs pe bulevardul Independenței, iar numele său figurează deja pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane urmărite”.

În perioada arestului preventiv, după accidentul din septembrie 2021, Berihoi a avut dificultăți de adaptare, amenințând în mai multe rânduri că își va lua viața, potrivit unor surse judiciare. Autoritățile nu au confirmat dacă fuga sa a fost planificată cu ajutorul apropiaților sau a fost o decizie luată de unul singur.

Joi, Curtea de Apel Iași a pronunțat condamnarea definitivă la 5 ani de închisoare cu executare, în urma accidentului produs noaptea de 26 spre 27 septembrie 2021. La momentul impactului, Berihoi conducea un Audi Q8 cu aproape 150 km/h și a lovit mortal pe Pavel Bârzu, de 58 de ani, aflat regulamentar pe trecerea de pietoni.

Inițial, procurorii îl trimiseseră în judecată pentru omor, însă judecătoarea Iuliana Tescu de la Tribunal a schimbat încadrarea juridică în ucidere din culpă. Pe fond, tânărul primise 3 ani de închisoare cu suspendare, însă Curtea de Apel a decis executarea pedepsei și majorarea daunelor morale la 40.000 de euro, care trebuie achitate familiei victimei.

Conform unei modificări legislative din 2024, dacă Rareș Berihoi nu se predă sau nu este prins în termen de 7 zile de la pronunțarea pedepsei, acesta va fi trimis în judecată pentru evadare, riscând o condamnare suplimentară între 6 luni și 3 ani de închisoare.

Rareș Andrei Berihoi este fiul lui Viorel Berihoi, cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, care a avut la rândul său probleme cu legea. În 2015, Viorel Berihoi a fost implicat într-un dosar de trafic de mașini de lux, cu un prejudiciu estimat la 500.000 lei.

Gruparea ar fi introdus ilegal în țară 71 de autoturisme BMW, Audi și Volkswagen cu documente falsificate. După aproape șase ani de proces, Curtea de Apel i-a redus pedeapsa de la 5 ani la 3 ani și jumătate de închisoare, potrivit ziaruldeiasi.ro.