Ucigaș în serie, la ușa libertății. Lista neagră care a terorizat România

Sütő Ferenc, un bărbat de 60 de ani din satul Ser, comuna Bogdand, județul Satu Mare, este aproape de a părăsi penitenciarul după o condamnare pe viață pentru patru crime. Pe 17 septembrie 2025, Tribunalul Bihor i-a admis cererea de înlocuire a detențiunii pe viață cu o pedeapsă de 25 de ani, pe care deja i-a executat. Această decizie, bazată pe prevederile vechiului Cod penal, redeschide povestea unui om cunoscut pentru impulsivitatea sa și pentru faptele care au terorizat o comunitate.

Născut pe 4 septembrie 1965, Sütő Ferenc a crescut într-un sat liniștit din Satu Mare, dar comportamentul său nu s-a potrivit niciodată cu această liniște. Consătenii își amintesc de el ca de un om impulsiv, mereu înarmat cu trei cuțite și un topor la brâu. Înainte de 1989, obișnuia să fure dinamită de la mina Herja, folosind-o pentru a arunca în aer copaci, un obicei care prefigura natura sa distructivă.

Căsătorit de tânăr, Sütő a devenit tatăl a doi copii, dar viața de familie nu l-a stabilizat. Nu reușea să păstreze un loc de muncă, iar în 1989 a primit prima condamnare: un an de închisoare pentru furt și tăinuire. Aceasta a fost doar începutul unui lung șir de infracțiuni.

După eliberarea din 1990, Sütő s-a angajat în 1992 ca ajutor de cioban în județul Arad. Aici, un conflict cu stăpânul turmei, care l-a certat și l-a pălmuit pentru pierderea unor oi, i-a trezit dorința de răzbunare. Șase luni mai târziu, s-a întors în satul ciobanului. Dimineața devreme, l-a atacat pe acesta, lovindu-l cu un box improvizat dintr-un corn de cerb până i-a zdrobit fața. Apoi, a îngropat corpul pe malul râului Mureș. Crima a rămas nedescoperită timp de 18 ani, ascunsă de indiferența timpului.

În septembrie 1995, Sütő, împreună cu un consătean pe nume Szabó János, a aflat despre un bătrân din Sălaj, Kiss András, care ar fi vândut tablouri și icoane rare. Cei doi au pătruns în casa acestuia și l-au atacat cu cuțite. Loviturile au fost atât de puternice încât lama unuia dintre cuțite s-a rupt și a rămas înfiptă în craniul victimei, un detaliu descoperit la autopsie, potrivit rechizitoriul procurorilor.

După ce l-au ucis, au ascuns corpul sub pat și au furat patru tablouri valoroase: un portret al principelui Rákóczi, un portret de cioban, un peisaj cu un castel și o icoană cu Maica Domnului și Pruncul. Acestea au fost vândute în Carei pentru 6.000 de mărci germane. Crima a rămas nerezolvată ani de zile.

După această crimă, Sütő s-a întors la infracțiuni mai puțin grave. În 1996, a distrus 300 de butași de vie ai unui cumnat cu care se certase, a incendiat căpițele de fân ale unui vecin și a spart de trei ori magazinul unei consătence, furând marfa și încercând să i-o vândă înapoi la preț redus. Aceste fapte i-au adus o condamnare de trei ani de închisoare pentru furt și distrugere, dar a fost eliberat condiționat în septembrie 1999.

În această perioadă, Sütő a întocmit o „listă neagră” cu 17 persoane pe care le considera inamici: polițiști, consăteni, rude și chiar fosta sa soție, care între timp divorțase de el. Prima sa țintă după eliberare a fost aceasta. A bătut-o în propria casă, a legat-o de un stâlp și a dus-o într-o locuință părăsită, unde a violat-o. Terorizată, femeia a fugit din sat și nu a depus plângere la poliție.

După acest episod, Sütő a început să-și intimideze comunitatea. A lipit un afiș cu fotografia sa la intrarea în satul Ser, plin de amenințări și injurii la adresa consătenilor. Și-a făcut un adăpost în pădurea din apropiere, unde primea mâncare și băutură de la un prieten din copilărie, Kiss Zoltán Juhász, poreclit „Cobra”. Împreună, cei doi spărgeau case și magazine din sat, noaptea, intensificând teama localnicilor.

În iunie 2000, Kiss Zoltán Juhász i-a mărturisit lui Sütő că patroana unui magazin jefuit le promisese bani dacă îl ajuta pe polițiști să-l prindă. Pentru Sütő, aceasta a fost o trădare. Pe 20 iunie, în adăpostul din pădure, l-a lăsat pe Kiss să adoarmă, apoi l-a ucis cu două lovituri de topor în cap și i-a tăiat gâtul. A îngropat cadavrul în pădure. Mai târziu, le-a spus anchetatorilor: „E singurul de care îmi pare rău că l-am omorât. În rest, să fiu sincer, nu.”

Două zile mai târziu, Sütő a vizat o altă persoană de pe lista sa: Nicolae Balogh, un vecin de 71 de ani care îl reclamase la poliție în 1996. L-a întâlnit la vie, unde bătrânul l-a întrebat: „Ce vrei, vrei să mă omori?” Sütő a răspuns: „Nu, doar puțin.” L-a lovit cu o bâtă până l-a ucis și a lăsat corpul sub un rând de vie. Nepotul victimei a descoperit cadavrul câteva ore mai târziu, potrivit datelor din anchetă.

După această crimă, Sütő s-a întors la magazinul pe care îl jefuise anterior. A intrat, a distrus totul cu o bâtă, a stropit rafturile cu benzină și a dat foc. În timpul devastării, s-a tăiat grav la mâna dreaptă într-un geam spart, dar a fugit înapoi în pădure înainte ca poliția să ajungă. Pe 24 iunie 2000, o amplă operațiune de căutare, cu polițiști, jandarmi, câini de urmă și localnici, l-a capturat în pădure. În adăpostul său, anchetatorii au găsit „lista neagră” cu cele 17 nume.

În fața procurorilor, Sütő și-a recunoscut toate faptele. Expertiza psihiatrică a arătat că suferea de tulburări de personalitate antisocială, dar avea discernământ intact, ceea ce a dus la trimiterea sa în judecată. În timpul procesului, comportamentul său a rămas agresiv: i-a amenințat pe judecători în sala de judecată, spunând: „Dacă evadez sau voi fi eliberat, vă pedepsesc pe toți.” În cele din urmă, a fost condamnat la închisoare pe viață și transferat în mai multe penitenciare, inclusiv la Oradea.

În iulie 2025, Sütő a deschis un nou proces la Tribunalul Bihor, cerând înlocuirea pedepsei pe viață. Pe 17 septembrie, instanța i-a admis cererea, transformând detențiunea pe viață în 25 de ani de închisoare, pe care îi executase deja. Decizia s-a bazat pe vechiul Cod penal, care prevede că, la împlinirea vârstei de 60 de ani, pedeapsa pe viață se convertește automat în 25 de ani. Deși instanțele au notat de-a lungul timpului că Sütő a avut abateri disciplinare grave, inclusiv amenințări la adresa colegilor de celulă, hotărârea nu este definitivă, dar surse judiciare sugerează că procurorii ar putea să nu o conteste.

Hotărârile anterioare ale instanțelor menționau comportamentul său „oscilant” în penitenciar, sancțiunile disciplinare pentru abateri și un incident în care a amenințat mama și iubita unui coleg de celulă pentru o datorie de șase pachete de țigări. Sub noul Cod penal, intrat în vigoare în 2014, pedeapsa pe viață nu s-ar fi convertit automat, iar eliberarea ar fi depins de evaluarea judecătorilor privind pericolul pe care îl reprezintă.