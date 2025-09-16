Tyler Robinson și-a recunoscut crima pe Discord, înainte de a fi prins

Directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit luni seară că Tyler Robinson, suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, ar fi mărturisit uciderea acestuia într-o discuție online, cu puțin timp înainte de a fi predat autorităților. Declarația a fost făcută la emisiunea „Hannity” de pe Fox News.

„Salut băieți, am vești proaste pentru voi toți”, spunea un mesaj adresat prietenilor de pe un cont aparținând lui Tyler Robinson pe platforma online Discord. „Eram eu la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate astea”, au fost cuvintele lui Tyler Robinson.

Patel a anunțat că autoritățile examinează activitatea digitală a lui Robinson și a persoanelor cu care a comunicat în perioada premergătoare și ulterioară uciderii lui Charlie Kirk.

„Vom intervieva zeci de oameni, nu doar în aceste conversații de pe Discord, ci și în orice comunicare pe care a avut-o această persoană”, a spus Kash Patel.

„Am confiscat mai multe dispozitive electronice din casa suspectului și a partenerei sale romantice. Avem computere, avem laptopuri, console de jocuri... telefoane mobile”, a adăugat el.

Directorul FBI a mai spus că Robinson a făcut referire la „ură” în timp ce plănuia asasinatul și a adăugat că suspectul și-a recunoscut crima.

„Dovezile și informațiile vor fi publicate, nu voi stiliza dovezile... dar voi spune că ceea ce s-a găsit în termeni de informații [a fost] un schimb de mesaje text în care el, suspectul, a declarat în mod specific că a avut ocazia să-l elimine pe Charlie Kirk și că avea de gând să facă asta.” „Am ocazia să îl elimin pe Charlie Kirk și am de gând să fac asta.” „Și când a fost întrebat de ce, a spus că unele forme de ură nu pot fi negociate”.

Aceste mesaje, coroborate cu mărturii ale martorilor și cu date obținute de pe platformele online, confirmă caracterul premeditat al atacului.

Mai mult, anchetatorii au descoperit că Robinson era extrem de activ pe platforma Discord, unde discuta planuri și împărtășea idei extremiste.

Washington Post a relatat că mesajul a fost trimis joi seară, cu două ore înainte ca oficialii să anunțe că Robinson fusese luat în custodia poliției.

Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit în fața prietenilor într-o conversație online cu puțin timp înainte de a se preda forțelor de ordine, potrivit a două persoane familiarizate cu conversația și capturilor de ecran obținute de The Washington Post.

Un membru al chat-ului de grup a distribuit o imagine a conversației cu The Post și a confirmat că aceasta provine de pe contul lui Robinson. Persoana a vorbit sub condiția anonimatului, de teama hărțuirii.

Discord a furnizat autorităților o copie a mesajului care conținea mărturisirea, potrivit unei persoane familiarizate cu interacțiunea companiei cu forțele de ordine. Persoana a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public detaliile anchetei.

Mesajul a fost trimis din contul lui Robinson către un mic grup privat de prieteni online, a spus persoana respectivă. Discord colaborează îndeaproape cu FBI și autoritățile locale, furnizând informații despre activitățile online ale lui Robinson pe platformă, a adăugat persoana respectivă.

Discord a declarat că o anchetă internă nu a găsit „nicio dovadă că suspectul ar fi planificat acest incident sau ar fi promovat violența pe Discord”.

Vecinii care îl cunoșteau pe Tyler Robinson, presupusul asasin al influencerului conservator Charlie Kirk, au declarat pentru Fox News că acesta era un copil „dulce”, inteligent și cuminte.

Ray Hardy, un rezident al orașului natal al suspectului în vârstă de 22 de ani, care a spus despre copiii săi că au mers la același liceu cu Robinson, l-a descris ca fiind „normal”.

„Nu ne reprezintă”, a spus Hardy. „Nu este societatea noastră. Nu este comunitatea noastră. Nu este cel cu care am crescut. Nici eu nu cred că acesta este copilul care a crescut cu noi. Ceva s-a schimbat și l-a afectat, aproape l-a infectat.”

Un alt localnic din comitatul Washington a declarat pentru Fox News Digital că fratele ei era prieten cu Robinson în liceu și că venea ocazional la casa familiei ei. Ea a spus că fratele ei a pierdut legătura cu el în ultimii ani, deoarece a început să lucreze cu normă întreagă, iar Robinson a petrecut mai mult timp online.

Documentele de acuzare ale lui Tyler Robinson, presupusul asasin al influencerului conservator Charlie kirk, sunt așteptate marți. Acestea ar putea arunca mai multă lumină asupra motivului suspectului.

Procurorul general Derek Brown a declarat vineri pentru Fox News că Tyler Robinson s-ar putea confrunta cu o combinație de acuzații statale și federale.

Reamintim că, pe 10 septembrie 2025, Charlie Kirk se afla în Orem, Utah, unde participa la un eveniment organizat de Turning Point USA. Sute de tineri veniseră să îl asculte, iar atmosfera era descrisă ca una „plină de energie și entuziasm”.

La scurt timp după ce a început să vorbească, un foc de armă a răsunat din direcția unui imobil aflat în apropiere. Panica s-a instalat instantaneu. Martorii povestesc că, în doar câteva secunde, scena s-a transformat într-un haos total.

Autoritățile au confirmat ulterior că Tyler Robinson a tras de pe acoperiș cu o armă de foc de mare precizie. Charlie Kirk a fost lovit mortal, iar tentativele de resuscitare nu au avut succes.