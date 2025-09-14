Guvernatorul din Utah: Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu poliția. Noi detalii

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat duminică că Tyler Robinson (22 de ani), bărbatul arestat în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk, „nu cooperează” cu autoritățile după încarcerarea sa la Utah County Jail.

În schimb, „toți cei din jurul lui” colaborează, inclusiv colegul de apartament. Acesta a fost descris de anchetatori ca un partener romantic care este într-un proces de tranziție de la bărbat la femeie și care oferă detalii utile anchetei, a spus Cox la TV, duminică.

Arrestarea a survenit vineri, după o vânătoare de peste 30 de ore, încheiată când un prieten al familiei a contactat autoritățile. Robinson este acuzat că a tras un singur foc de la distanță, cu o pușcă de calibru mare, în timpul unui eveniment în aer liber la Utah Valley University, la care participau aproximativ 3.000 de persoane. Oficial, acuzațiile urmează să fie formulate marți, a precizat Cox, care a cerut totodată temperarea retoricii politice după un atac ce a „zguduit” America.

Posibilul motiv, au subliniat autoritățile, nu este încă clar. Cox a indicat că Robinson folosea intens diverse zone online, de la gaming la forumuri de discuții. Anchetatorii evaluează dacă antipatia față de opiniile lui Kirk privind identitatea de gen ar putea reprezenta o cheie pentru reconstituirea scopului crimei. O ipoteză reflectată și în relatarea Axios, care citează șase surse apropiate investigației. În paralel, forțele federale și statale verifică dacă grupări de stânga din Utah au avut cunoștință de plan sau au oferit sprijin material ulterior.

La locul faptei, anchetatorii au găsit tuburi de cartuș cu inscripții ce sugerează referințe la meme-uri și jocuri video — inclusiv mesajul „Hey fascist! CATCH!”, potrivit relatărilor de presă. Cox a confirmat, de asemenea, existența unor mesaje pe Discord atribuite suspectului după atac. Inițial, cei care le-au văzut au crezut că nu e el, până când autorul a recunoscut. Un oficial a indicat că partenerul suspectului a predat conversații care s-au dovedit utile anchetei.

În timp ce dezbaterea publică despre identitatea politică a lui Robinson s-a inflamat (unii l-au etichetat „stângist radical”, alții au invocat originea sa conservatoare), autoritățile insistă că prioritatea este probatoriul: „Intervievăm toți cunoscuții lui pentru a înțelege motivul”, a spus Cox, citat de CNBC.

Până la prezentarea acuzațiilor oficiale și a probelor, cazul rămâne în faza în care informațiile pot fi actualizate.

Charlie Kirk, 31 de ani, cofondator Turning Point USA, era cunoscut pentru opoziția față de chirurgia de afirmare a genului la minori și față de participarea sportivilor transgender în competițiile feminine. Uciderea sa a reaprins discuția despre violența politică și radicalizarea online în SUA, scrie Axios.