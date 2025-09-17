Monden

Milionar român, în mijlocul unui scandal de amploare. Ar fi vrut să își omoare soția

Mihai Bizu, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din Capitală a fost condamnat definitiv la 2 ani și 8 luni de închisoare, după ce instanța a stabilit că și-a agresat violent soția, Irina Popescu. Potrivit documentelor depuse la dosar, femeia a trăit scene de o brutalitate extremă și a ajuns să aibă nevoie de intervenții medicale după loviturile primite.

Mihai Bizu și-a bătut crunt șoția

Totul a început în vara anului 2020, când cei doi au mers la Mamaia pentru o vacanță. Cazați la un hotel de lux, au petrecut o seară la clubul Nuba, după care au ajuns la vila unui cunoscut. Acolo, în jacuzzi, atmosfera s-a transformat rapid într-un coșmar. Pe fondul geloziei, Bizu și-ar fi atacat soția, încercând să o scufunde cu forța.

„Nu aveam aer. Am înghițit foarte multă apă!”, i-ar fi mărturisit mai târziu Irina.

Mihai Bizu.

Mihai Bizu. Sursa foto Instagram

Martor la întreaga scenă, prietenul care îi găzduia a reușit să intervină și să o scoată pe femeie din bazin, strigându-i să fugă. Tot el ar fi sunat, alături de alte persoane aflate acolo, la 112. Deși poliția a ajuns la fața locului, Irina a refuzat să depună plângere imediat, susținând că este vorba doar despre o ceartă conjugală.

Stenograme cutremurătoare

Episodul nu a rămas însă singular. În cameră, la hotel, violențele ar fi continuat. Într-un schimb de mesaje ulterior, Irina i-a reproșat soțului că putea să o omoare.

„Să ajung să fie nevoie să mă operez, că m-ai mutilat???? (...) Cum ai putut să mă bați în halul ăsta? Puteai să mă omori…”.

Soție Mihai Bizu.

Soție Mihai Bizu. Sursa foto Instagram

În replică, Bizu a încercat să își justifice comportamentul: „Știu că pare că sunt un monstru, dar nu eram eu. (...) Te rog să mă ierți. Eu regret profund”.

Aceste stenograme, împreună cu declarațiile martorilor și documentele medicale, au avut un rol esențial în probarea acuzațiilor, potrivit Cancan.

Violențe repetate și noi probe

Un an mai târziu, în 2021, scena s-a repetat chiar în public. Mihai Bizu a fost surprins lovindu-și soția în Mamaia, iar imaginile filmate de trecători au fost depuse ulterior la dosar. Victima a ajuns din nou la spital, prezentând medicilor răni serioase.

Pe lângă înregistrările audio și video, la dosar au fost atașate și mesaje de amenințare cu moartea pe care femeia le-ar fi primit de la soțul ei.

Inițial, instanța i-a aplicat milionarului o pedeapsă cu suspendare. Însă, după reevaluarea probelor și analizarea noilor episoade violente, judecătorii au decis înăsprirea sentinței. Astfel, acesta a primit 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru violență domestică și tentativă de omor.

