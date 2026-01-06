Mituri despre sănătate, spulberate de specialiști. Greșelile legate de tensiune, infarct sau tratamentul cu antibiotice

Sunt mituri medicale care s-au înșurubat adânc în folclor și nu mai pot fi demontate. Specialiștii explică de ce ar trebui să renunțăm la vechile idei preconcepute, care au fost transmise din generație în generație. Iată câteva dintre ele.

Tindem să considerăm bolile cardiace o problemă specifică bărbaților, dar acestea sunt cauza principală de deces atât la bărbați, cât și la femei. Un sondaj realizat de American Heart Association și CVS a arătat că majoritatea femeilor nu consideră că sunt expuse riscului de a suferi de boli cardiace, ceea ce nu este adevărat.

„Multe femei se preocupă mai mult de „medicina bikini” – sănătatea sânilor și a sistemului reproductiv – considerând-o cel mai mare risc”, spune dr. Mehta.

„Aproape 400.000 de decese au fost atribuite bolilor cardiovasculare și 41.000 cancerului de sân la femei, potrivit unei publicații recente a American Heart Association, care utilizează date de la CDC.”

Miturile despre femei și bolile de inimă nu există doar pentru pacienți – în sondajul American Heart Association, furnizorii de servicii medicale s-au concentrat mai mult pe greutatea femeilor decât pe alți factori, cum ar fi hipertensiunea arterială sau colesterolul ridicat, ceea ce ar putea duce la neglijarea unor femei aflate în situație de risc.

Când ne gândim la hipertensiune arterială, ne imaginăm o persoană transpirată și nervoasă, cu fața înroșită. Cu toate acestea, pe pagina sa web dedicată simptomelor hipertensiunii arteriale, American Heart Association afirmă: „Dacă sunteți în căutarea unei liste de simptome și semne ale hipertensiunii arteriale, nu le veți găsi aici. Acest lucru se datorează faptului că, în majoritatea cazurilor, acestea nu există.”

Potrivit doctorului Ragvendra Baliga, cardiolog la Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio, hipertensiunea arterială (hipertensiunea) este numită „ucigașul tăcut”, deoarece de obicei nu provoacă simptome până când nu apare o afectare majoră a organelor vitale.

„Hipertensiunea arterială necontrolată poate duce în cele din urmă la leziuni grave, cum ar fi accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și insuficiență renală, de aceea este important să detectați hipertensiunea arterială înainte ca aceasta să provoace leziuni”, spune specialistul.

Este aproape un reflex să înclini capul pe spate sau să te întinzi pentru a împiedica sângele să curgă atunci când ai o sângerare nazală, dar acest lucru poate fi de fapt periculos.

„Nu te întinde și nu înclina capul pe spate, deoarece acest lucru va crește riscul de sufocare și înghițire a sângelui”, spune Erin Farrell, asistentă medicală șefă, la Servicii de urgență la Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio. Înghițirea sângelui în timpul unei sângerări nazale poate irita stomacul și provoca greață, potrivit unui studiu publicat în Postgraduate Medical Journal.

Nu este întotdeauna plăcut sau convenabil să luați medicamente, așa că, odată ce începeți să vă simțiți mai bine, este tentant să nu terminați întregul tratament. Dar dacă nu faceți acest lucru, s-ar putea să vă îmbolnăviți din nou.

„De multe ori începem să ne simțim mai bine înainte de a fi eliminat complet infecția bacteriană”, spune James Dewar, vicepreședinte al departamentului de medicină de familie la Centrul Medical al Universității din Pittsburgh. „Întreruperea prea devreme a tratamentului cu antibiotice poate permite reapariția infecției, precum și încurajarea creșterii bacteriilor care pot rezista mai bine la antibioticul utilizat.” Organizația Mondială a Sănătății afirmă că s-au efectuat cercetări cu privire la durata fiecărui tratament cu antibiotice pentru a determina durata cea mai scurtă posibilă, așa că ar trebui să urmați prescripția medicului.

Teoria care spune că vei răci, dacă ieși din casă îmbrăcat subțire, poate avea un sâmbure de adevăr. „Cercetările efectuate în Japonia au arătat că unele virusuri care provoacă răceli sunt de fapt mai active și mai contagioase la temperaturi mai scăzute”, spune dr. Dewar.

„Cercetările efectuate în SUA au arătat, de asemenea, că sistemul nostru imunitar combate mai bine virusurile care provoacă răceli la temperaturi mai ridicate.”

Totuși, spune medicul, cel mai mare factor de risc în ceea ce privește răcelile rămâne expunerea la o persoană bolnavă, iar noi toți tindem să stăm mai aproape unii de alții în interior când afară este frig.