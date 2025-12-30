Pas uriaș în depistarea cancerului de sân. Un nou model de screening ar putea salva milioane de vieți

Cele mai noi cercetări din Statele Unite arată că adaptarea screeningului pentru cancerul de sân la riscul individual al fiecărei femei poate îmbunătăți detectarea bolii și poate evita investigațiile nejustificate. În locul unei abordări uniforme bazate pe vârstă, cercetătorii propun un model care ține cont de diferențele reale de risc între persoane.

Un studiu pionier realizat în SUA indică faptul că screeningul personalizat, în funcție de riscul individual, este mai eficient decât mamografia anuală standard. Această strategie reduce șansele depistării cancerului în stadii avansate și asigură investigații adecvate fiecărei femei.

Datele provin din prima fază a studiului WISDOM (Women Informed to Screen Depending on Measures of Risk), coordonat de University of California, San Francisco (UCSF), și implică aproximativ 46.000 de participante. Rezultatele arată că riscul de cancer de sân variază semnificativ între persoane, iar evaluarea acestuia trebuie să includă factori genetici, biologici și de stil de viață.

Pe durata studiului, femeile au fost împărțite în patru categorii de risc. Cele cu risc scăzut (26%) au fost sfătuite să amâne screeningul până la 50 de ani sau până când riscul lor echivala cu cel al unei femei de 50 de ani.

Femeile cu risc mediu (62%) au primit recomandarea de screening la doi ani, în timp ce screeningul anual a fost indicat pentru 8% dintre participante. Cele 2% cu risc foarte ridicat au fost investigate de două ori pe an, alternativ prin mamografie și RMN.

Participantele cu risc crescut au primit și recomandări personalizate pentru reducerea riscului, incluzând instrumente online, consiliere medicală și sfaturi legate de dietă, activitate fizică sau medicație preventivă. Abordarea bazată pe risc nu a crescut numărul cancerelor diagnosticate în stadii avansate.

Studiul a relevat și importanța testării genetice. Aproximativ 30% dintre femeile cu variante genetice asociate cu risc crescut nu aveau antecedente familiale, ceea ce înseamnă că nu ar fi fost testate conform ghidurilor actuale.

Analiza scorului poligenic de risc a permis reclasificarea a 12–14% dintre participante într-o altă categorie de risc.

Inițiat în 2016, studiul WISDOM a inclus peste 80.000 de femei și continuă prin WISDOM 2.0, care vizează perfecționarea evaluării riscului și oferirea de opțiuni personalizate de screening și prevenție, pentru a crește siguranța și eficiența depistării cancerului de sân.