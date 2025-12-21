Social

Cancerul, boala de care vor suferi 1 din 3 români pe parcursul vieții, potrivit Eurostat

Comentează știrea
Cancerul, boala de care vor suferi 1 din 3 români pe parcursul vieții, potrivit EurostatSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

România începe 2025 cu unele dintre cele mai scăzute rate de screening din Uniunea Europeană, iar accesul la prevenție rămâne un lux. În același timp, țara se situează printre statele UE cu cea mai ridicată mortalitate provocată de cancer, potrivit Eurostat.

Caravanele medicale, singura opțiune pentru prevenția cancerului în mediul rural

În lipsa unor programe naţionale funcţionale, mii de români depind de iniţiative independente pentru a-şi verifica starea de sănătate. Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) organizează, pentru al 12-lea an consecutiv, caravana medicală „Nu am făcut destul”, oferind investigaţii gratuite direct în comunităţile rurale.

România se află printre ultimele state din Uniunea Europeană la testările pentru depistarea precoce a cancerului. Datele Eurostat 2025 indică o situaţie îngrijorătoare privind accesul la prevenţie şi screening în ţară.

Rata scăzută a screeningului agravează mortalitatea prin cancer

Doar 6,2% dintre femeile eligibile se testează pentru cancerul de col uterin, cea mai mică rată din Europa, iar sub 10% participă la screening pentru cancerul mamar. România nu are încă un program naţional funcţional pentru cancerul colorectal, iar testarea este la un nivel minim de 3%.

Nicuşor Dan, de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției: Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent
Nicuşor Dan, de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției: Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent
O dronă echipată cu parașută, găsită într-o pădure din județul Argeș
O dronă echipată cu parașută, găsită într-o pădure din județul Argeș

Aceste procente contribuie la poziţia României printre ţările cu cea mai ridicată mortalitate prin cancer din Uniunea Europeană. Diferenţele dintre mediul urban şi cel rural adâncesc decalajele, aproximativ 45% dintre români trăind în zone cu servicii medicale limitate sau inexistente.

Comunităţile rurale depind în continuare de iniţiative independente pentru screening

În 2025, comunităţile rurale depind în continuare de iniţiative independente pentru screening, România neavând programe naţionale funcţionale. Datele colectate în cadrul caravanelor arată că 62% dintre femei nu şi-au făcut niciodată o ecografie mamară sau mamografie, iar 35% nu au realizat niciodată un test HPV sau Papanicolau.

pacienta

Pacienta cancer. Sursa foto: Freepik

Problemele de acces afectează şi testarea pentru cancerul colorectal, 93% dintre persoanele peste 50 de ani nu au făcut niciodată un test FIT. Obstacolele includ distanţa, costurile, lipsa transportului şi a aparaturii sau specialiştilor în spitalele locale.

Investițiile reduse în prevenție limitează depistarea precoce a cancerului

România alocă doar 24,6 euro per locuitor pentru prevenție, de opt ori mai puțin decât media UE. În lipsa programelor funcționale de screening, responsabilitatea depistării precoce revine adesea pacientului, care nu are întotdeauna informații, bani sau acces la servicii medicale.

Caravana „Nu am făcut destul” 2025 a oferit oamenilor analize de sânge și urină, ecografii mamare, consultații urologice, testări FIT, toate realizate de medici, asistenți medicali și voluntari. În cele 12 ediții, proiectul a ajuns în 35 de județe, reușind să testeze peste 13.600 de persoane și depistând peste 35 de tipuri de cancer.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Marius spune:
    21 decembrie 2025 la 12:27

    Pai, "the great new food industry" si "big-pharma" au batut palma, deasupra coloniei. Tragetele Davos sunt pe cale de a fi atinse. Agenda perfecta.

Stiri calde

14:04 - Nicuşor Dan, de Ziua Memoriei Victimelor Revoluției: Avem, în continuare, nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile...
13:51 - O dronă echipată cu parașută, găsită într-o pădure din județul Argeș
13:38 - Masa de Crăciun perfectă: trucuri și decorațiuni care vor impresiona toți invitații
13:28 - Acordul de pace Rusia-Ucraina, sub semnul întrebării. Mesaj tranșant de la Kremlin
13:21 - Bolojan, mesaj de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat
13:12 - Tenis: Kyrgios revine pe teren la turneul de la Brisbane, după ce a primit wild card

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale