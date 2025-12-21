Cancerul, boala de care vor suferi 1 din 3 români pe parcursul vieții, potrivit Eurostat

România începe 2025 cu unele dintre cele mai scăzute rate de screening din Uniunea Europeană, iar accesul la prevenție rămâne un lux. În același timp, țara se situează printre statele UE cu cea mai ridicată mortalitate provocată de cancer, potrivit Eurostat.

În lipsa unor programe naţionale funcţionale, mii de români depind de iniţiative independente pentru a-şi verifica starea de sănătate. Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) organizează, pentru al 12-lea an consecutiv, caravana medicală „Nu am făcut destul”, oferind investigaţii gratuite direct în comunităţile rurale.

România se află printre ultimele state din Uniunea Europeană la testările pentru depistarea precoce a cancerului. Datele Eurostat 2025 indică o situaţie îngrijorătoare privind accesul la prevenţie şi screening în ţară.

Doar 6,2% dintre femeile eligibile se testează pentru cancerul de col uterin, cea mai mică rată din Europa, iar sub 10% participă la screening pentru cancerul mamar. România nu are încă un program naţional funcţional pentru cancerul colorectal, iar testarea este la un nivel minim de 3%.

Aceste procente contribuie la poziţia României printre ţările cu cea mai ridicată mortalitate prin cancer din Uniunea Europeană. Diferenţele dintre mediul urban şi cel rural adâncesc decalajele, aproximativ 45% dintre români trăind în zone cu servicii medicale limitate sau inexistente.

În 2025, comunităţile rurale depind în continuare de iniţiative independente pentru screening, România neavând programe naţionale funcţionale. Datele colectate în cadrul caravanelor arată că 62% dintre femei nu şi-au făcut niciodată o ecografie mamară sau mamografie, iar 35% nu au realizat niciodată un test HPV sau Papanicolau.

Problemele de acces afectează şi testarea pentru cancerul colorectal, 93% dintre persoanele peste 50 de ani nu au făcut niciodată un test FIT. Obstacolele includ distanţa, costurile, lipsa transportului şi a aparaturii sau specialiştilor în spitalele locale.

România alocă doar 24,6 euro per locuitor pentru prevenție, de opt ori mai puțin decât media UE. În lipsa programelor funcționale de screening, responsabilitatea depistării precoce revine adesea pacientului, care nu are întotdeauna informații, bani sau acces la servicii medicale.

Caravana „Nu am făcut destul” 2025 a oferit oamenilor analize de sânge și urină, ecografii mamare, consultații urologice, testări FIT, toate realizate de medici, asistenți medicali și voluntari. În cele 12 ediții, proiectul a ajuns în 35 de județe, reușind să testeze peste 13.600 de persoane și depistând peste 35 de tipuri de cancer.