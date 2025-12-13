International

După luni de tratament, Regele Charles a anunțat progrese importante în lupta cu cancerul

După luni de tratament, Regele Charles a anunțat progrese importante în lupta cu cancerul. Sursa foto: Facebook
Regele Charles a anunțat vineri că medicii săi estimează că tratamentul său împotriva cancerului ar putea fi redus în cursul anului viitor. Monarhul britanic a descris acest moment drept o „binecuvântare” personală și o dovadă a progreselor remarcabile făcute în medicina oncologică, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut într-o emisiune televizată, în cadrul unei campanii naționale de conștientizare a cancerului în Marea Britanie, o apariție publică rară în care suveranul a vorbit deschis despre starea sa de sănătate.

Mesajul regelui: O binecuvântare personală

„Vă pot împărtăși vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an”, a declarat Charles.

Regele, care are 77 de ani, a adăugat că această evoluție reprezintă „atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile înregistrate în tratamentul cancerului în ultimii ani”.

Sărbători cu miros de iarnă adevărată. Unde va ninge de Crăciun
Salariul minim pe criterii de vechime și studii. Legea care ar putea schimba Codul Muncii

Tratamentul intră într-o fază de precauție

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a confirmat că tratamentul medical al regelui va intra într-o „fază de precauție”, subliniind însă că medicii vor continua să îi monitorizeze cu atenție starea de sănătate.

Declarațiile publice ale regelui despre boala sa sunt considerate neobișnuite pentru familia regală britanică, care, în mod tradițional, a păstrat discreția în privința problemelor medicale și a vieții personale a membrilor săi.

Potrivit Palatului Buckingham, experții în oncologie au recomandat ca monarhul să nu discute detalii despre diagnosticul său specific, ci să transmită un mesaj mai larg, adresat tuturor persoanelor afectate de diferite forme de cancer.

Cum a fost descoperit cancerul regelui

Regele Charles și Camilla

Regele Charles și Camilla. Sursă foto: Facebook

Cancerul de care suferă Regele Charles a fost depistat în urma unor analize medicale efectuate după o procedură corectivă pentru o prostată mărită, a anunțat Palatul Buckingham în februarie 2024. De atunci, autoritățile regale au precizat că nu vor oferi actualizări periodice despre tratament și nu au făcut public tipul exact de cancer.

În martie, Palatul a confirmat că regele a fost internat pentru scurt timp în spital, după ce a resimțit efecte secundare ale tratamentului oncologic, fără a oferi detalii suplimentare.

După o perioadă petrecută departe de lumina reflectoarelor, Regele Charles, care a urcat pe tron în 2022, și-a reluat activitățile publice în aprilie anul acesta. Programul său a inclus ceremonii oficiale, apariții publice și deplasări în străinătate, semn al unei reveniri treptate la ritmul obișnuit al îndatoririlor regale.

Mesaj de solidaritate pentru pacienții oncologici

Într-un mesaj transmis participanților la o recepție organizată în aprilie, dedicată organizațiilor caritabile care sprijină persoanele bolnave de cancer, Regele Charles a vorbit despre propria experiență cu boala. El a spus că această perioadă dificilă i-a arătat „ceea ce este mai bun în umanitate”.

Organizația caritabilă Maggie’s, unul dintre liderii din Marea Britanie în sprijinul acordat pacienților oncologici, a declarat în luna iulie că lupta publică împotriva cancerului dusă atât de Regele Charles, cât și de nora sa, Prințesa Kate, a avut un impact semnificativ asupra altor pacienți. Potrivit organizației, deschiderea membrilor familiei regale a încurajat mai mulți oameni să vorbească deschis despre boală și despre dificultățile emoționale și fizice pe care aceasta le implică.

1
