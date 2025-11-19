O nouă armă împotriva cancerului mamar. Rezultatele care au uimit cercetătorii

O echipă de la University of California San Diego School of Medicine a identificat o posibilă nouă direcție terapeutică pentru cancerul mamar triplu-negativ (TNBC), una dintre formele cunoscute pentru agresivitate și opțiunile limitate de tratament.

Studiul descrie utilizarea unui conjugat anticorp–medicament, conceput să recunoască celulele tumorale și să livreze direct o formă puternică de chimioterapie, protejând în același timp țesuturile sănătoase.

Potrivit estimărilor pentru anul 2025, „316.950 de femei și 2.800 de bărbați vor fi diagnosticați cu cancer mamar invaziv”, iar TNBC reprezintă aproximativ 10–15% dintre aceste cazuri.

În materialul de bază se precizează că acest subtip este considerat cel mai dificil de tratat, pentru că se dezvoltă și se răspândește rapid și nu răspunde la terapiile hormonale utilizate în alte forme ale bolii.

De asemenea, TNBC afectează cu precădere femei tinere, femei de culoare și persoane cu anumite mutații genetice.

Conform cercetătorilor, particularitățile biologice ale acestor tumori duc la rate de supraviețuire mai reduse decât în alte subtipuri de cancer mamar, fapt ce a determinat dezvoltarea unor noi strategii terapeutice.

Studiul indică faptul că o proteină de pe suprafața celulară, FZD7, este prezentă în celulele cu potențial ridicat de inițiere tumorală în TNBC.

Potrivit autorilor, „prin proiectarea unui conjugat anticorp–medicament care să țintească celulele cu FZD7, cercetătorii au redus semnificativ creșterea tumorală în modelele murine, fără toxicitate observabilă”.

Testele realizate pe organoide derivate din șoareci – modele tridimensionale de țesut – au arătat că celulele care prezintă FZD7 au un comportament mai agresiv și sunt mai sensibile la tratamentul experimental decât celelalte celule tumorale.

Aceeași abordare s-a dovedit eficientă și în linii celulare umane de TNBC.

Cercetătorii afirmă că sunt necesare studii suplimentare înainte ca această terapie să poată fi testată clinic.

În prezentarea concluziilor se menționează că „rezultatele sugerează că țintirea celulelor cu potențial ridicat de inițiere tumorală prin FZD7 ar putea oferi o nouă direcție pentru pacienții cu forme agresive de cancer mamar care nu răspund la terapiile existente”.

Echipa consideră că strategia ar putea permite dezvoltarea unor tratamente mai precise pentru TNBC și că aceeași abordare ar putea fi aplicată în viitor și în cazul altor tipuri de cancer cu biologie similară.

Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences și a fost coordonată de Dennis A. Carson, M.D., profesor de medicină, și Karl Willert, Ph.D., profesor de medicină celulară și moleculară la UC San Diego School of Medicine.

Studiul a fost finanțat prin granturi de la National Institutes of Health, The Mary Kay Foundation și Curebound. Autorii au declarat că nu există interese concurente.