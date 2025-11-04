Social

Cum a aflat jurnalista Ionela Năstase că are cancer: Un simplu gest i-a schimbat viața

Cum a aflat jurnalista Ionela Năstase că are cancer: Un simplu gest i-a schimbat viațaIonela Năstase. Sursa foto: Facebook/Ionela Năstase
Jurnalista Ionela Năstase, în vârstă de 49 de ani, cunoscută pentru emisiunea „La cină” de la Digi24, pe care o realizează alături de Adrian Hădean, a declarat că în urmă cu un an a fost diagnosticată cu cancer. „Acum un an, viața mea s-a oprit pentru câteva secunde, la un control de rutină, pentru că am primit acel diagnostic care îți taie respirația: cancer”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Unul dintre cele mai dificile momente din viața jurnalistei

Într-o postare recentă, Ionela Năstase a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. În urma unui control de rutină, medicii i-au descoperit o formă de cancer.

„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că „e ceva în neregulă”. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața”, a mai adăugat jurnalista.

Jurnalista le-a îndemnat pe femei să își facă regulat controalele medicale anuale, subliniind că aceste verificări pot salva vieți. „Nu scriu aceste rânduri din dramă sau slăbiciune, ci cu speranța că vor ajunge la o femeie care poate amână acel control de ceva timp. Mergi. Programează-l. Nu aștepta să doară. Nu aștepta semne. Ai grijă de tine, așa cum ai grijă de toți ceilalți”, a mai adăugat Ionela Năstase.

Ionela Năstase: „Cancerul nu a fost sfârșitul, ci un nou început”

Jurnalista a mărturisit că, deși diagnosticul de cancer a fost un șoc, experiența a ajutat-o să privească viața diferit. Ea consideră acum că boala a fost o lecție care a dus la un nou început.

„Astăzi sunt aici, puternică, sănătoasă și mai conștientă ca niciodată de darul fiecărei zile. Și dacă ești femeie și citești asta, fă-ți un bine: programează acel control pe care îl tot amâni. Fă-o pentru tine, pentru copiii tăi, pentru tot ce iubești. Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și sunt aici pentru a spune că uneori, un simplu gest de grijă față de tine poate face diferența dintre o poveste tristă și una cu final fericit”, a mai scris aceasta.

Cine este Ionela Năstase

Ionela Năstase, în vârstă de 49 de ani, este cunoscută publicului pentru emisiunea „La cină” de la Digi24, pe care o realizează împreună cu Adrian Hădean.

Ea și-a început cariera la începutul anilor 2000, lucrând ca reporter și prezentator de știri la mai multe posturi importante de televiziune, printre care Jurnalul Naţional, Antena 1, Realitatea TV și România TV. Aceasta s-a căsătorit cu jurnalistul Vlad Petreanu în anul 2018.

