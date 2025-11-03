Gigi Becali, despre decizia lui Călin Georgescu de a nu susține candidați la Primăria Capitalei: „Demonstrează că nu e manipulat”

Gigi Becali a comentat decizia lui Călin Georgescu de a nu susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei, apreciind gestul drept unul de independență și echilibru politic. Latifundiarul din Pipera a declarat că atitudinea suveranistului arată că acesta „nu este manipulat și nu are interese ascunse”, în ciuda așteptărilor pe care le-ar fi avut jurnalista Anca Alexandrescu, care spera la sprijinul său public.

În opinia lui Becali, decizia lui Călin Georgescu de a rămâne neutru pe scena politică reprezintă o dovadă de caracter și de consecvență. „Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat și nu are interese politice. Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile”, a spus acesta, la România TV.

Omul de afaceri a adăugat că îl respectă pe Georgescu pentru faptul că „nu este o unealtă” și că își exprimă liber convingerile. Totuși, Becali a transmis că, în opinia sa, suveranistul ar trebui să renunțe la anumite exagerări. „El trebuie să vorbească simplu și adevărat. Când spune ‘lupii nu se vând’, se consideră lup, dar lupii sunt demoni. Eu o să mă întâlnesc cu el și o să-l învăț să nu mai greșească”, a afirmat acesta.

Referindu-se la reacția jurnalistei Anca Alexandrescu, Gigi Becali a spus că aceasta nu ar trebui să se considere trădată de Călin Georgescu, deoarece „nu i s-a promis nimic”. „Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu, pentru că nu cred că va câștiga. Ea a fost atrasă de mirajul puterii și a făcut niște lucruri nedemne de o femeie. Își va reveni la un moment dat”, a declarat latifundiarul.

Acesta a susținut că jurnalista „vrea puterea și să comande pe toți”, descriind comportamentul ei drept unul dominat de „ambiție oarbă”. „Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații. Ești doar o televiziune care spune că este a poporului, dar oamenii văd că îl promovezi pe Rizea. Prima lovitură va fi acum, când va lua 7%, după care va da vina pe Georgescu că nu a susținut-o și va plânge. Dar plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic”, a completat Becali.

Gigi Becali a mai spus că îl consideră pe Călin Georgescu „un om cu credință și principii” și că decizia acestuia de a nu se implica în competiția electorală locală este una corectă. În viziunea sa, gestul arată că suveranistul își urmează convingerile, fără a se lăsa atras în jocurile politice ale momentului.

Latifundiarul a încheiat declarațiile afirmând că îl va sprijini moral pe Georgescu, dacă va fi nevoie, și că îi apreciază poziția de „nepărtinitor” într-o perioadă marcată de alianțe și interese politice. „Este clar că nu este manipulat. Crede în ceea ce spune și, deși exagerează uneori, rămâne un om liber. Iar pentru mine asta contează cel mai mult”, a conchis Gigi Becali.