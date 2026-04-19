Becali a numit-o „pițipoancă” pe vicepremierul Oana Gheorghiu, în direct la televizor. Critici pentru listarea Romgaz și Transelectrica

Patronul FCSB, Gigi Becali, a criticat la România TV propunerile privind listarea unor companii de stat la bursă și a lansat atacuri directe la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu. Afirmațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor din Guvern privind reformarea unor companii de stat și posibila lor listare pe piața de capital, măsură care a generat reacții divergente în spațiul public.

Becali s-a declarat complet împotriva acestor planuri și a atacat modul în care sunt gestionate deciziile economice la nivel guvernamental. În intervenția sa, omul de afaceri a folosit un limbaj dur la adresa vicepremierului, afirmând: „Noi suntem handicapați proști care lăsăm pe Bolojan să aducă o pițipoancă vicepremier”.

Declarația a fost făcută în timpul unei discuții despre rolul acesteia în procesul de reformă și despre implicarea sa în măsuri economice considerate controversate de o parte a mediului politic și de afaceri.

Becali a continuat criticile și a contestat ideea listării unor companii strategice precum Romgaz și Transelectrica, afirmând că statul ar trebui să păstreze controlul asupra acestora. În același context, el a susținut că măsurile propuse nu sunt în interesul economiei naționale.

Referindu-se din nou la Oana Gheorghiu, Becali a făcut și remarci contradictorii. „Frumoasă este, e sexy, e sexy așa ca femeie, nu zic nu, e atractivă, chiar dacă are o vârstă. Ea te atrage așa ca femeie, o și laud, dar mergi acasă băi fetițo.”

Patronul FCSB a extins critica și asupra întregii direcții economice a Guvernului, acuzând lipsa de competență în luarea deciziilor privind activele statului. El a contestat ideea că listarea companiilor ar aduce beneficii reale economiei.

În același discurs, Becali a spus că va protesta dacă măsurile vor fi implementate. „Ieșim în stradă, eu organizez revoluția”, a spus acesta, referindu-se la nemulțumirea față de politicile economice discutate la nivel guvernamental.

Discuțiile despre listarea companiilor de stat fac parte dintr-un plan mai amplu de reformă administrativă și economică, aflat în analiză la nivelul Executivului, în condițiile în care unele dintre aceste companii sunt considerate ineficiente sau generatoare de pierderi semnificative.