Guvernul stabilește praguri minime pentru publicarea datoriilor locale. 1.200 lei pentru persoane fizice și 5.000 lei pentru firme

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, un act normativ care introduce praguri minime ale obligațiilor fiscale restante administrate de autoritățile locale, peste care datoriile contribuabililor vor fi făcute publice, potrivit anunțului făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, noul cadru urmărește „transparentizarea și creșterea conformării voluntare” la plata taxelor și impozitelor locale. Publicarea listelor cu datornici este o practică utilizată de autoritățile fiscale pentru a încuraja plata obligațiilor restante și pentru a crește disciplina fiscală.

Ministrul Cseke Attila a explicat că stabilirea pragurilor a avut în vedere nivelul obișnuit al taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice, astfel încât măsura să fie proporțională și să vizeze doar restanțele considerate relevante din punct de vedere administrativ.

Actul normativ stabilește două niveluri distincte:

1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice;

5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice.

Potrivit ministerului, aceste valori reflectă acumularea unor datorii pe o perioadă de aproximativ doi ani de neplată, în cazul unor obligații fiscale obișnuite.

De exemplu, pentru o persoană fizică ce deține un apartament de două camere (50 mp) în București și un autoturism de 1.600 cm³, impozitele locale anuale sunt estimate la aproximativ 609 lei. Astfel, pragul de 1.200 lei corespunde unei acumulări de restanțe pe circa doi ani.

În cazul firmelor, un spațiu comercial de 50 mp, taxat cu o cotă de 1%, poate genera un impozit anual de aproximativ 2.500 lei. Pragul de 5.000 lei reflectă, similar, acumularea obligațiilor restante pe aproximativ doi ani.

Conform noilor prevederi, autoritățile fiscale locale vor avea obligația de a publica pe site-urile proprii lista contribuabililor care înregistrează datorii peste pragurile stabilite.

Publicarea va avea loc:

trimestrial, până la finalul primei luni din trimestrul următor;

pe baza situației obligațiilor restante la sfârșitul trimestrului anterior;

doar pentru sumele neachitate la data publicării.

Înainte de includerea pe listă, contribuabilii vor fi notificați cu privire la obligațiile restante, oferindu-li-se posibilitatea de a le achita.

Proiectul a fost supus consultării publice în luna martie, iar în urma observațiilor primite, autoritățile au decis reducerea pragului pentru persoanele fizice.

Inițial, nivelul propus era de 3.000 de lei, însă acesta a fost diminuat la 1.200 de lei, pentru a reflecta mai fidel realitatea obligațiilor fiscale curente și pentru a păstra caracterul proporțional al măsurii.

Publicarea listelor de datornici este o practică utilizată în mai multe state europene pentru creșterea colectării veniturilor fiscale. Măsura are rolul de a descuraja acumularea de restanțe și de a crește responsabilitatea contribuabililor, fără a introduce sancțiuni suplimentare directe.

Potrivit principiilor de administrare fiscală, transparența și predictibilitatea sunt considerate esențiale pentru menținerea conformării voluntare și pentru reducerea evaziunii fiscale la nivel local.