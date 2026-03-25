Attila Cseke: UDMR își menține poziția în coaliție și nu va ieși de la guvernare

Cseke Attila. Sursa foto: Facebook/Cseke Attila
UDMR nu intenționează să iasă de la guvernare, afirmă ministrul Attila Cseke, care face apel la echilibru și coeziune într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic și internațional.

Ministrul Dezvoltării respinge ideea ieșirii UDMR de la guvernare

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) nu are în plan să părăsească actuala coaliție de guvernare. Declarația a fost făcută miercuri de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, aflat în județul Harghita.

Acesta a declarat că participarea formațiunii la guvernare este rezultatul unui acord asumat împreună cu partenerii politici și că nu există motive pentru o retragere în acest moment.

"UDMR nu vrea să iasă de la guvernare, că UDMR nu s-a angajat să iasă de la guvernare, nu de aceea am semnat un protocol de guvernare şi avem un program de guvernare în patru. Sigur, vedem poziţionările, poziţiile publice exprimate de celelalte formaţiuni, UDMR nu a exprimat şi nici nu doreşte să exprime poziţionări de acest gen, la o limită inferioară sau superioară. Noi dorim să fim la fel de echilibraţi cum am fost până acum şi îndemnăm pe toată lumea să fie echilibrat, pentru că trăim într-un context internaţional şi, dacă vreţi, şi intern, din punct de vedere financiar, greu. Şi această perioadă nu se tratează cu certuri, ci se tratează cu coeziune", a declarat Attila Cseke.

Imaginea de colecție pe care Mirabela Grădinaru o are de la Casa Albă
Imaginea de colecție pe care Mirabela Grădinaru o are de la Casa Albă
Vincenzo Montella, înainte de Turcia - România: Nu ne gândim la înfrângere, avem un obiectiv clar
Vincenzo Montella, înainte de Turcia - România: Nu ne gândim la înfrângere, avem un obiectiv clar
UDMR

UDMR. Sursa foto: Gov.ro

UDMR nu va ieși de la guvernare. Apel la dialog în interiorul coaliției

Ministrul a insistat asupra nevoii de dialog între partenerii de guvernare, arătând că eventualele divergențe trebuie discutate în interiorul coaliției, nu în spațiul public.

El a spus că actuala formulă guvernamentală ar trebui să continue, în lipsa unei alternative politice viabile în prezent.

"Sigur, discuţii, dezbateri în contradictoriu pot să aibă loc, ele trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei, dar din punctul nostru de vedere această coaliţie trebuie să meargă mai departe, alternativă la această coaliţie noi, astăzi, nu vedem", a mai declarat Attila Cseke.

Declarațiile au fost făcute la Harghita

Ministrul Dezvoltării a participat miercuri după-amiaza, în comuna Corund, la inaugurarea unei creșe realizate prin Programul guvernamental "Sfânta Ana".

În fața reprezentanților mass-media, el a abordat și tema stabilității politice, în condițiile unui climat economic și internațional dificil.

22:13 - Românca Liliana Hristache a cucerit Franța: Al doilea mandat de viceprimar la Montreuil
22:06 - Carmen Șerban despre Leo de la Strehaia: Are să-mi dea 6.500 de euro
21:58 - Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
21:51 - Sorin Grindeanu a anunțat decizia pe care PSD a luat-o în privința unui parteneriat politic cu AUR
21:43 - Attila Cseke: UDMR își menține poziția în coaliție și nu va ieși de la guvernare
21:36 - Meta concediază sute de angajați, care vor fi înlocuiți de AI. Notificările, trimise pe anumite criterii

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

