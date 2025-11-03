Claudiu Târziu îl acuză pe Nicușor Dan de încălcarea Constituției, după participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă

Liderul partidului Acțiunea Conservatoare și europarlamentar român, Claudiu Târziu, l-a criticat dur luni pe președintele României, Nicușor Dan, acuzându-l că a încălcat Constituția prin participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) pentru Primăria Capitalei, eveniment care a avut loc duminică.

„Președintele României nu are ce căuta în campania electorală pentru Primăria Capitalei! Sprijinul arătat candidatului USR este o încălcare grosolană a Constituției și o sfidare la adresa cetățenilor. Ni se pregătește un nou tur de scrutin cu rezultat prestabilit?”, a scris Târziu într-o postare pe rețelele de socializare.

Declarația acestuia apare în contextul multiplelor reacții politice generate de prezența șefului statului la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Drulă pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

Printre primii care au reacționat s-a numărat și președintele AUR, George Simion, care a catalogat gestul drept „total imoral și neconstituțional”.

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicușor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susținând un candidat în campania electorală de la București, ceea ce este total imoral, total neconstituțional, total în afara fișei postului său. Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a afirmat Simion, prezent la Conferința județeană AUR Teleorman.

La rândul său, Cristian Popescu Piedone a comentat că participarea președintelui la lansarea USR a avut mai degrabă scop de imagine decât o susținere reală.

„Am urmărit prezența domnului președinte Nicușor Dan, am văzut că nu a fost o susținere directă, ci mai degrabă o lansare televizată, de fațadă”, a spus Piedone, adăugând că momentul arată „o reîntoarcere simbolică la partidul său de suflet”. „Președintele s-a dus astăzi la un partid pe care, de fapt, el însuși l-a înființat (...). Cred că este vorba despre o pseudo-susținere”, a completat acesta.

Critici au venit și din partea liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care a denunțat o încălcare gravă a echilibrului constituțional: „Orice echilibru pe care trebuie să-l ofere Președintele, OBLIGAT DE CONSTITUȚIE, e călcat în picioare. Constituția a ajuns o hârtie fără nicio valoare”, a scris Zamfir pe Facebook.

În replică, Eugen Tomac, consilier prezidențial, a explicat luni că participarea lui Nicușor Dan la evenimentul USR nu reprezintă o abatere de la Constituție, ci „o manifestare a preocupării pentru direcția în care merge Capitala”.

„Președintele este, în calitate de cetățean al Bucureștiului, preocupat de direcția în care va merge orașul. Nu văd nimic neobișnuit. Președintele României respectă Constituția. Este angajat ca România să aibă o guvernare stabilă și asigură acest echilibru cu foarte multă implicare”, a declarat Tomac la Antena 3 CNN.

Acesta a subliniat că mesajul transmis de șeful statului a fost „de salut, nu de sprijin politic”:

„Președintele respectă Constituția și are dreptul de a avea opinii cu privire la evenimentele importante care au valoare politică în societate. Mesajul președintelui a fost unul de salut pentru un partid politic care i-a fost partener și nimic mai mult”, a precizat consilierul prezidențial.