Cătălin Drulă va candida la Primăria Bucureşti, susţinut de Nicuşor Dan şi Dominic Fritz. Update

Update: 14.20. „Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim anii aceştia din istoria Bucureştiului. Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu şi este cumva... la nivel naţional, cred că definiţia ar fi lunga luptă între infrastructură şi panseluţe. Pentru că oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură.

Şi, din păcate, am avut o tensiune politică ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură. Şi asta se vede inclusiv în relaţia cu alte oraşe mari din România”, a spus preșdintele României.

Preşedintele României, Nicuşor Dan a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile parţiale din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului Bucureşti.

Evenimentul are loc la Nord Events şi a fost urmărit de aproximativ 400 de membri şi simpatizanţi ai USR.

Nicuşor Dan participă la eveniment alături de primarul USR al Timişoarei, Dominic Fritz.

Potrivit programului oficial al organizatorilor, ceremonia a început cu intonarea Imnului României şi a Imnului Uniunii Europene, urmată de discursuri ale reprezentanţilor USR.

Programul comunicat de organizatori a inclus următoarele alocuţiuni:

13:15 – Discurs Cătălin Drulă

13:30 – Discurs Vlad Voiculescu

13:40 – Discurs Diana Buzoianu

13:50 – Discurs Dominic Fritz

Deşi nu era prevăzut în programul oficial, preşedintele Nicuşor Dan ar fi putut să adreseze un mesaj participanţilor.

Deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, a fost desemnat candidat pentru Primăria Bucureşti în urma Conferinţei Municipale a filialei Bucureşti şi a şedinţei Biroului Naţional al USR.

Primele semnale privind intenţia sa de a candida au apărut în luna iulie, atunci când Drulă s-a fotografiat alături de Nicuşor Dan la o masă pe care era plasată o hartă a Capitalei.

Nicuşor Dan declara la acea vreme:

„Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti”.

Preşedintele a mai menţionat că Cătălin Drulă îndeplineşte profilul necesar pentru a fi Primar General al Capitalei, subliniind experienţa sa în domeniul transporturilor ca un atu relevant pentru această competiţie.

În replică, primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, a afirmat că intenţionează să fie votat de bucureşteni pe baza propriei sale viziuni pentru oraş:

„Nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui”, a precizat Ciucu, făcând referire la candidatura lui Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a confirmat public sprijinul preşedintelui pentru candidatura sa:

„Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”.

Evenimentul de lansare a candidaturii marchează începutul campaniei pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în care Cătălin Drulă va intra în competiţie pentru funcţia de Primar General al Capitalei, beneficiind de susţinerea unei părţi a conducerii USR şi, conform declaraţiilor sale, a preşedintelui Nicuşor Dan.