Cristian Ciucu dezminte zvonurile: Nu mă retrag din cursa pentru Primăria Capitalei

Candidatul pentru funcţia de primar general al Capitalei din partea Partidul Naţional Liberal (PNL), Ciprian Ciucu, a ieşit public pentru a contesta informaţiile care circulă în spaţiul media conform cărora s‑ar retrage din competiţie.

Într‑o postare adresată publicului, el susţine că aceste ştiri reprezintă o strategie de manipulare şi oferă propriile explicaţii privind situaţia.

Surse interne politice au relatat că PNL îl va susţine pe Ciucu pentru funcţia de primar general, însă în presă s‑au vehiculat şi scenarii conform cărora acesta s‑ar putea retrage din cursă în favoarea unui alt candidat, în special din cadrul alianţelor politice.

Potrivit articolului din Libertatea, „PSD se teme însă că PNL va riposta … şi îl va retrage pe Ciucu în favoarea lui Cătălin Drulă (USR)”.

În comunicatul său, Ciucu subliniază:

„Nu, nu mă retrag!” şi adaugă: „Bun! Dacă aşa se joacă, voi expune strategia lor.”

El afirmă că, în loc să se ocupe exclusiv de campania sa şi programul electoral, a fost nevoit să răspundă acestor „şti­r­i pe surse”, pe care le numeşte „cea mai perversă formă de manipulare de astăzi”.

În mesajul său, candidatul precizează:

„Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin ştirile false cum că m‑aş retrage.”

Ciucu afirmă că strategia adversarilor săi politici vizează să îl plaseze pe locul al treilea în percepţia electoratului, după care să îl preseze la retragere în favoarea lui Cătălin Drulă.

Totodată, el susţine că platforma de predicţie politică Polymarket reprezenta o măsurătoare „obiectivă, greu de manipulat”, şi că această situaţie i‑ar fi creat nemulţumiri altor actori în campanie.

Cristian Ciucu afirmă:

„Au inventat ştirea cum că ‘Ciucu a negociat cu Drulă şi că se va retrage’. Dezmint.”

În final, candidatul la primăria Capitalei face apel la campanie „pe o linie decentă”, pe baza „viziunilor, soluţiilor realiste şi dezbaterilor între candidaţi”.

În propriile cuvinte: