Filiala PSD Iaşi critică lipsa de reacţie a PNL faţă de membrii cu probleme penale

Filiala judeţeană a Partidului Social Democrat (PSD) din Iaşi i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să nu devină „complice moral” la ceea ce se petrece în organizaţia locală a Partidului Naţional Liberal (PNL).

Într-un comunicat transmis sâmbătă, reprezentanţii PSD Iaşi afirmă că, în timp ce premierul vorbeşte la nivel naţional despre „toleranţă zero faţă de corupţie”, filiala liberală ieşeană ar proteja persoane care au probleme penale sau morale.

Potrivit comunicatului citat, social-democraţii susţin că există o contradicţie între mesajul transmis de premier şi realitatea din PNL Iaşi.

Reprezentanţii PSD au adus în discuţie mai multe cazuri în care membri ai PNL Iaşi sunt implicaţi în dosare penale sau au fost condamnaţi pentru fapte grave, susţinând că aceştia nu au fost excluşi din partid, în ciuda promisiunilor făcute public de conducerea liberală.

În comunicat este menţionat cazul lui Dragoş Doloi, consilier local PNL în comuna Mogoşeşti, care a fost arestat pentru trafic de persoane şi sclavie.

PSD Iaşi afirmă că, deşi preşedintele filialei PNL Iaşi, Alexandru Muraru, anunţase excluderea acestuia din partid, măsura nu a fost pusă în aplicare.

Totodată, social-democraţii au făcut referire la Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, despre care afirmă că „continuă să conducă filiala de facto, deşi are mai multe dosare penale şi o lungă listă de suspiciuni privind faptele de corupţie”.

De asemenea, PSD filiala Iaşi a menţionat cazul lui Petru Avram, fost director al Administraţiei Bazinale de Apă Prut–Bârlad şi lider liberal, trimis în judecată de DNA în trei dosare pentru abuz în serviciu şi numiri ilegale.

În acelaşi context, social-democraţii au invocat şi situaţia primarului liberal din comuna Mogoşeşti Siret, Damian Butnariu, care „a recunoscut în faţa instanţei că a întreţinut relaţii sexuale cu două minore chiar în sediul primăriei, fiind apoi reales cu sprijinul PNL”.

Preşedintele filialei PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a adresat un apel public premierului Ilie Bolojan, cerându-i să analizeze „atent” situaţia din PNL Iaşi.

„Aici, PNL a devenit sinonim cu dublul standard, iar integritatea e doar un slogan de campanie. Unii sunt arestaţi pentru sclavie şi rămân membri de partid, alţii sunt trimişi în judecată şi primesc funcţii, iar conducerea se ascunde după lozinci despre etică”, a declarat Cojocaru.

El a adăugat că problema nu mai ţine doar de planul local, ci afectează imaginea naţională a Guvernului şi a premierului.

„Această situaţie nu mai este o problemă locală, ci una de credibilitate naţională pentru Guvern şi pentru premierul Bolojan”, a spus liderul PSD Iaşi.

Bogdan Cojocaru a mai afirmat că este nevoie de acţiuni concrete, nu doar de declaraţii, pentru a demonstra angajamentul faţă de integritate.

„Nu mai este nevoie de justificări, ci de fapte, curăţenie morală şi politică reală. PNL Iaşi nu mai e o filială politică, ci un experiment ruşinos de imunitate colectivă. Dacă tăcerea continuă, deveniţi complice moral la tot ce se întâmplă acolo”, a spus acesta, adresându-se premierului.

În încheiere, liderul social-democrat a afirmat că România are nevoie de „coerenţă şi consecvenţă morală” în viaţa politică pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor: