Grindeanu, deranjat de liniștea de la Guvern: Nu iese nimeni să ne spună care este strategia de securitate

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Hunedoara, că premierul Ilie Bolojan ar trebui să manifeste respect față de Parlament și să vină să ofere explicații în fața legislativului, mai ales în contextul retragerii trupelor americane din România.

„De vreo trei zile noi avem o situaţie în România, partenerul nostru strategic Statele Unite ale Americii ne-au anunţat că îşi redimensionează trupele staţionate în ţara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie, pentru a păstra nivelul de securitate a României. De trei zile n-auzim decât linişte de la Guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României, din perspectiva aceasta a securităţii, pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context”, a afirmat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că cererea înaintată premierului Ilie Bolojan de a se prezenta în fața Parlamentului nu are o conotație personală, ci vizează un obiectiv comun — informarea cetățenilor despre direcția strategică a României într-un context de securitate instabil.

El a subliniat că, într-o perioadă marcată de tensiuni regionale, comunicarea guvernului cu cetățenii este esențială pentru menținerea încrederii și a stabilității interne. Grindeanu a adăugat că premierul „nu trebuie să vină pentru mine, ci pentru români”, insistând că o dezbatere deschisă în Parlament ar oferi claritate asupra planurilor Executivului privind securitatea și poziționarea României în actualul context geopolitic.

Grindeanu a precizat că a cerut prezența premierului în Parlament pentru ca românii să fie informați despre politica de securitate națională și despre măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte.

„Eu am aflat, ca şi voi, din presă. Eu n-am avut informaţii decât din presă, presă care, dacă nu mă înşel, a dat informaţia alaltăieri”, a adăugat președintele interimar al PSD, referindu-se la anunțul privind redesfășurarea trupelor SUA.

Grindeanu a insistat asupra faptului că prim-ministrul trebuie să manifeste respect față de Parlament, nu doar față de partidele care formează coaliția de guvernare.

„Prim-ministrul, chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliţii cu patru partide plus grupul minorităţilor, trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate”, a spus el.

Liderul PSD a explicat că solicitarea adresată premierului de a se prezenta în fața Parlamentului nu trebuie interpretată ca un gest de confruntare politică, ci ca unul de responsabilitate democratică. El a subliniat că „respectul pentru Parlament înseamnă inclusiv respect pentru proprii cetăţeni”, menționând că scopul acestei invitații este de a-i informa pe români „în ce situaţie suntem şi ce are de gând Guvernul să facă în perioada următoare”.

Potrivit acestuia, prezența premierului în fața legislativului reprezintă o formă de transparență și dialog necesară într-un moment de interes public major.