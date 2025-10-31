Năstase și Geoană revin în prim-plan în PSD, la Congresul unde Grindeanu o să devină președinte

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat joi seara, la Caraș-Severin, că i-a invitat la Congresul partidului din 7 noiembrie pe foștii președinți ai formațiunii, printre care Adrian Năstase și Mircea Geoană. Grindeanu spune că își dorește un PSD unit și afirmă că ar fi fost benefică o competiție internă la vârful partidului.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat joi seara că fostul premier Adrian Năstase va participa la Congresul PSD din 7 noiembrie 2025, eveniment care marchează o nouă etapă pentru partid, după o perioadă de tranziție internă.

„Eu am discutat și i-am invitat pe foștii președinți la Congresul PSD. Adrian Năstase mi-a confirmat că va participa, l-am invitat și pe Mircea Geoană”, a declarat Grindeanu în cadrul unei conferințe organizate la Caraș-Severin.

Potrivit liderului social-democrat, revenirea în spațiul public a unor nume care au condus partidul într-o perioadă de influență politică semnificativă este un semnal de continuitate, dar și de reconciliere internă.

Sorin Grindeanu a făcut și o mărturisire personală despre începuturile sale în partid, amintind influența pe care o aveau Ion Iliescu și Adrian Năstase asupra tinerilor social-democrați de la acea vreme.

„Eu nu vă ascund că în ’96, când ne-am înscris – și eu, și Silviu (n.r. Hurduzeu) – ne plăcea foarte mult ce făceau Ion Iliescu și Adrian Năstase. Eu am vorbit și țin legătura cu Adrian Năstase, țin cont de propunerile pe care le face, fiindcă vrea binele PSD-ului. Și nu am de ce să nu țin cont și eu, și colegii mei, de ceea ce încearcă să sfătuiască oameni care vor binele PSD-ului”, a explicat Grindeanu.

Declarația sugerează o apropiere între actuala conducere a partidului și vechea gardă, dar și intenția de a aduce în jurul PSD figuri cu experiență politică relevantă.

Printre invitați se numără și Mircea Geoană, fost președinte al PSD și în prezent adjunct al secretarului general al NATO. Deși Geoană nu a confirmat oficial participarea, invitația lui Grindeanu reprezintă o deschidere simbolică față de foști lideri care s-au îndepărtat de partid în ultimul deceniu.

Prezența lui Geoană la Congres, dacă va fi acceptată, ar putea marca o reconciliere între PSD și fostul său lider, care a candidat în 2009 la președinția României din partea formațiunii și care, ulterior, a fost exclus din partid.

Liderul interimar a vorbit și despre procesul intern de alegere a noii conduceri a partidului, recunoscând că ar fi preferat o competiție reală pentru funcția de președinte.

„Să știți că mi-aș fi dorit să existe competiție la Congres și, până la urmă, era clar că va fi competiție cu colegul și prietenul meu Titus Corlățean. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa și am mers mai departe. Ar fi fost bună, poate chiar mai bună, o competiție în PSD”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că există dorința de unitate în partid și că lipsa unei competiții pentru conducerea PSD nu este un semn de slăbiciune, ci de consolidare.

„Faptul că este o singură moțiune are și o cauză: lumea își dorește să se readune în PSD, să nu se mai împartă PSD. Eu îl aștept pe Titus să redevină activ, am și avut o discuție cu el. Eu sunt optimist în acest sens”, a completat Grindeanu.

Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 va avea loc într-un context politic complex, după mai multe luni de tensiuni interne și după alegerile prezidențiale în care partidul a înregistrat o scădere de influență.

Reuniunea va fi una de alegere a noii conduceri și de stabilire a strategiei pentru perioada 2026–2028, în perspectiva alegerilor locale și parlamentare de peste doi ani.

De asemenea, congresul va include o secțiune dedicată programului economic și social al partidului, cu accent pe reformele anunțate la nivel guvernamental.

Prezența foștilor lideri ai PSD este văzută ca un semnal de reconciliere și de reîntoarcere la coeziunea internă, după ani de diviziuni între aripi și generații.

Sorin Grindeanu conduce PSD în calitate de președinte interimar din vara acestui an, după retragerea lui Marcel Ciolacu din viața politică activă. În lipsa altor contracandidați, Grindeanu este considerat favorit cert pentru preluarea mandatului plin de președinte al partidului.

Potrivit surselor din interiorul formațiunii, moțiunea sa, intitulată „Energie pentru România”, va fi adoptată prin vot la congres, urmând să definească direcțiile doctrinare și prioritățile de guvernare pentru următorii ani.