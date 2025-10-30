Grindeanu e tentat de funcția de premier: Nu concurez cu Ilie Bolojan

Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu concurează cu Ilie Bolojan și nu se grăbește să preia funcția de premier. Grindeanu a solicitat ca Bolojan, chemat în Parlament de AUR, să ofere explicații privind măsurile de întărire a securității României după retragerea trupelor americane.

Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu poate lăsa nerezolvată situația legată de proiectul pensiilor speciale, menționând că pierderea a 230 de milioane de euro este acceptată pentru a încerca deblocarea problemei. El a precizat că va face evaluarea situației și a subliniat că nu concurează cu Ilie Bolojan.

„ Cu asta concurez, nu cu Ilie Bolojan. Nu am niciun fel de concurență. Nu îi vom cere demisia. Aștept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în această situație.” a declarat acesta

Grindeanu a explicat că România poate avea atât politici publice, cât și rezultate, subliniind că eficiența fără empatie și empatia fără eficiență sunt inadecvate. El a afirmat că nu există nicio formă de concurență cu Ilie Bolojan și că nu îi va fi cerută demisia.

Sorin Grindeanu a declarat că, spre deosebire de Polonia, situația României este diferită și că ministrul de Externe a avut discuții la Washington, primind asigurări că totul este în regulă. Grindeanu a precizat că se așteaptă ca ministrul să vină cu un plan concret de întărire a securității după decizia partenerului strategic.

Referitor la retragerea trupelor americane din România, președintele american Donald Trump a afirmat la bordul Air Force One că subiectul „nu este foarte important” și „nu e mare lucru”. Întrebat de reporteri, Trump a spus că ar putea să vorbească despre acest subiect, dar că nu consideră că este unul semnificativ.

Principalii legislatori republicani din Comisiile pentru servicii armate ale Senatului și Camerei Reprezentanților au criticat dur decizia Pentagonului de retragere a trupelor americane din România.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că România și Aliații au fost informați despre decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa și că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.