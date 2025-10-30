Demnitarii care ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Lista neagră a lui Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu spune că există mai mulți demnitari care, de-a lungul anilor, ar fi lansat critici la adresa administrației Trump. Aflat în Gorj, președintele interimar al PSD a declarat că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului noului vicepremier, desfășurată la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă era la curent cu retragerea trupelor americane sau dacă a abordat subiectul în discuția cu președintele Nicușor Dan de luni, Sorin Grindeanu a răspuns că nu a fost informat în acest sens.

„Nu am fost informat, nu am discutat. Am văzut retorica din ultimele 24 de ore”, a spus reprezentantul PSD.

Mai mult, el a explicat că Oana Gheorghiu nu ar fi singura care a lansat critici la adresa administrației Trump.

Președintele PSD a afirmat că declarațiile împotriva administrației Trump au fost făcute în mod repetat de-a lungul anilor. Potrivit acestuia, pe aceeași listă cu Oana Gheorghiu se află purtătorul de cuvânt al Guvernului și ministrul de externe.

„Aceste declarații împotriva Administrației Trump sunt în formă continuată. Când ai declarații ani la rând când cataloghezi în fel și chip Administrația Trump. Am mai spus, dar că dau și nume. Doamna actual vicepremier, am văzut asta și la portătorul de câvânt al Guvernului și chiar la ministrul de externe. Nu mi-am schimbat punctul de vedere despre doamna vicepremier. Nu am nimic, dar absolut nimic legat de activitatea lăudabilă de la fundație. A colaborat cu miniștrii PSD. Am o problemă când devii oficială. Am încercat să atrag atenția și ai aceste poziții anti Administrația Trump”, a adăugat el.

„Nu am fost chemat la depunderea jurământului de către doamna vicepremier”, a explicat el.

Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcția de viceprim-ministru în fața președintelui Nicușor Dan. La ceremonie au fost prezenți premierul Ilie Bolojan și mai mulți consilieri prezidențiali. Evenimentul a avut loc joi, de la ora 10:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, marcând preluarea oficială a noii funcții de către Gheorghiu.