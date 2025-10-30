Politica

Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier. Decretul, publicat în Monitorul Oficial. Update

Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier. Decretul, publicat în Monitorul Oficial. Update
Președintele Nicușor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, decretul fiind publicat joi dimineață în Monitorul Oficial. Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. 

Update 10:30. Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură ca viceprim-ministru în fața președintelui Nicușor Dan. La ceremonie au participat premierul Ilie Bolojan și consilieri prezidențiali.

Oana Gheorghiu va prelua funcția de vicepremier

Depunerea jurământului va avea loc joi, de la ora 10:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, a a anunțat Preşedinţia.

Nicușor Dan, despre Colectiv: Pe zona de corupţie am făcut nişte paşi înapoi
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
În același act oficial, încetează și mandatul lui Ilie Bolojan în calitate de vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu.

„La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează efectele Decretului nr. 909/2025 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 14 august 2025”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Critici la adresa ei

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață” și propusă pentru funcția de vicepremier de premierul Ilie Bolojan, a detaliat motivele pentru care comentariile sale critice la adresa administrației Trump au atras atenția publicului.

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment”, a arătat ea.

Ea a precizat că postările sale reflectă strict opiniile personale, formulate în calitate de cetățean și reprezentant al societății civile, și că acestea nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul.

Oana Gheorghiu, despre mesaje lansate pe internet

Deși a recunoscut că mesajele ar fi putut fi exprimate altfel, Oana Gheorghiu a reafirmat respectul său profund pentru Statele Unite și recunoștința față de rolul acestora în asigurarea securității euro-atlantice.

Postările sale critice s-au concentrat în special pe modul în care liderii americani au interacționat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval. Într-un mesaj publicat pe 28 februarie, ea a transmis critici dure la adresa președintelui Donald Trump și a senatorului JD Vance.

