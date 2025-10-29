Evz.ro. Oana Gheorghiu este vicepremier, Nicușor Dan a semnat. Explicațiile americanilor după retragerea trupelor

Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente ce s-au petrecut, azi, 29 octombrie. Oana Gheorghiu va fi vicepremierul României, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire. Documentul a fost transmis în cursul după-amiezii la Monitorul Oficial și urmează să fie publicat joi, 30 octombrie.

Ambasadorul SUA la NATO: „Ne menținem angajamentul ferm”. Matthew Whitaker, a transmis miercuri un mesaj clar de susținere față de România, reafirmând rolul esențial al țării noastre în cadrul Alianței Nord-Atlantice și angajamentul ferm al Washingtonului pentru securitatea regională. Într-o postare pe platforma X, diplomatul american a evidențiat contribuțiile României în cei peste 20 de ani de apartenență la NATO și evoluția capacităților de apărare.

Majorarea TVA, impact major asupra pieței imobiliare. Cumpărătorii se orientează spre apartamentele vechi. Majorarea TVA a avut un impact semnificativ asupra pieței imobiliare, determinându-i pe cumpărători să se orienteze tot mai mult către apartamentele vechi. Cererea pentru locuințele noi construite în 2024–2025 a scăzut cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, ne-a spus Marion Stanca, owner broker la Sfinx Imobiliare.

Parlamentul înființează o comisie de anchetă pentru explozia din Rahova. Parlamentul României a decis miercuri, 29 octombrie, constituirea unei comisii speciale de anchetă pentru a investiga circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia produsă recent într-un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Decizia a fost aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților, la solicitarea grupurilor parlamentare AUR, S.O.S. România și POT.

Cât plătesc studenții pentru un loc în cămin. Diferențe semnificative între orașele cu centre universitare. Pentru studenții cu buget limitat, un loc într-un cămin reprezintă o alternativă mult mai accesibilă decât închirierea unui apartament. În cele de stat, costurile lunare sunt semnificativ mai mici față de cele din căminele private, iar pentru mulți tineri reprezintă singura opțiune pentru a locui aproape de facultate fără a fi nevoiți să facă sacrificii financiare majore. Pentru a sta în campusul Tudor Vladimirescu din Iași, studenții plătesc între 385 și 400 de lei pe lună.

Putin le cere liderilor ucraineni să contacteze trupele încercuite din Kupiansk și Pokrovsk pentru a se preda. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a îndemnat miercuri pe liderii ucraineni să contacteze batalioanele încercuite de armata rusă în orașele Kupiansk și Pokrovsk, pentru a se preda.

Prima reacție oficială a SUA privind trupele militare din România. „Este un semn al responsabilității europene”. Statele Unite au transmis miercuri prima poziție oficială cu privire la reducerea prezenței militare din România, subliniind că această măsură nu reprezintă o retragere din Europa și nici o diminuare a angajamentului față de NATO. Departamentul de Război al SUA a precizat că decizia reflectă o consolidare a responsabilității militare a aliaților europeni.

A murit o celebră interpretă de muzică populară. Vocea ei era apreciată peste tot. Interpreta de muzică populară Iustina Crișan Dejeu a murit după o lungă și dificilă luptă cu o boală nemiloasă. Tragica veste a fost anunțată de soțul artistei, Zamfir Dejeu. El oferit detalii despre ultimele momente și programul funeraliilor.