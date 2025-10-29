A murit o celebră interpretă de muzică populară. Vocea ei era apreciată peste tot

Interpreta de muzică populară Iustina Crișan Dejeu a murit după o lungă și dificilă luptă cu o boală nemiloasă. Tragica veste a fost anunțată de soțul artistei, Zamfir Dejeu. El oferit detalii despre ultimele momente și programul funeraliilor.

„Dragi prieteni, cu durere în inimă vă înștiințez că ieri mi-a murit soția, Iustina, după o grea și lungă suferință. Înmormântarea va avea loc joi, 30 octombrie, orele 12:00, în satul natal – Morlaca nr. 329, la casa părintească. Va avea loc și un priveghi miercuri, 29 octombrie, orele 18:45 la Cimitirul Central din Cluj Napoca. Cu părere de rău, Dumnezeu s-o ierte”, a transmis soțul regretatei artiste pe Facebook.

Moartea Iustinei Crișan Dejeu a provocat un val de emoție în rândul fanilor, colegilor de breaslă și comunității muzicale din Transilvania. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online, iar admiratorii îi aduc un ultim omagiu pentru contribuția sa la păstrarea tradițiilor muzicale.

Reprezentanții Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene” au spus că Iustina Crișan-Dejeu a fost una dintre cele mai apreciate și autentice voci din Transilvania.

„Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați la trecerea la cele veșnice a interpretei de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu, una dintre cele mai autentice voci ale Transilvaniei.

Prin repertoriul său și dragostea față de valorile satului românesc, artista a păstrat vie tradiția cântecului din zona Huedinului. Înregistrările sale rămân un reper prețios pentru cercetătorii și iubitorii de folclor. Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Iustina Crișan Dejeu a fost cunoscută nu doar pentru talentul său vocal, ci și pentru autenticitatea și pasiunea cu care promova muzica populară. Prin interpretările sale, artista a contribuit la menținerea vii a tradițiilor din Transilvania, lăsând în urmă un repertoriu valoros care va continua să inspire generații întregi de interpreți și iubitori de folclor.