Cele mai bogate artiste din România. Au adunat o avere impresionantă

Cele mai bogate artiste din România nu și-au construit averile peste noapte. Dincolo de lumina reflectoarelor și aplauzele publicului, succesul lor s-a bazat pe hituri care au cucerit topurile, pe zeci sau chiar sute de concerte și pe abilitatea de a-și transforma imaginea într-un brand profitabil.

Inna este adesea menționată în topurile celor mai bogați artiști români. Averea ei este estimată la 23 de milioane de euro. Una dintre proprietățile sale valorează peste un milion de euro, iar bolizii pe care îi deține ajung la sute de mii.

Cariera internațională a Innei a început cu mare succes prin piesa „Hot” (2009), care a cucerit topurile europene și i-a adus notorietate globală. În România, Inna rămâne o prezență constantă în topurile de radio și streaming, dar și un nume căutat la evenimente private de amploare, pentru onorariile sale ridicate.

Criza pandemiei nu a afectat semnificativ poziția ei de top în industria muzicală. Pe lângă concerte, Inna și-a consolidat averea prin implicare în Global Records și numeroase campanii comerciale.

Delia este o figură constantă în topul veniturilor autohtone. Potrivit unor estimări, averea ei s-ar ridica la 8 milioane de dolari. Cariera Deliei a început cu duo-ul pop N&D (1999–2003), iar apoi a continuat cu succes ca solistă solo.

Dintre piesele care i-au consacrat cariera, pot fi menționate „Pe aripi de vânt” și colaborările în show-urile de televiziune, dar și prezența ca jurat la emisiuni de talente, care i-a adus vizibilitate și veniturile aferente.

Delia a devenit totodată un nume relevant în publicitate și campanii de imagine, ceea ce i-a asigurat surse de venit suplimentare, dincolo de concerte și vânzări de muzică.

Irina Rimes s-a afirmat mai întâi ca textieră și compozitoare, apoi ca solistă de succes, impunându-se în peisajul muzical românesc cu melodii care au dominat topurile. Piesa „Visele” (2016) a fost un punct de cotitură în cariera ei, ajungând în fruntea clasamentelor de radio din România.

Cariera Irinei a fost consolidată și de rolul de jurat la „Vocea României”, dar și de colaborările cu artiști precum Andra, Inna sau Antonia, pentru care a scris piese de succes.

Deși nu există date publice fiabile privind averea exactă a Irinei Rimes, ea figurează constant printre cele mai de succes și apreciate artiste din România, ceea ce sugerează venituri substanțiale din drepturi de autor, concerte și colaborări media.

Ceea ce diferențiază aceste cântărețe nu este doar succesul muzical, ci și diversificarea surselor de venit. Onorariile de concert, prezența în televiziune (jurii, emisiuni), contractele de imagine și investițiile personale – toate contribuie la portofoliul financiar.

În cazul Innei, pentru publicul internațional, piesele dance „Hot” și „Sun Is Up” au avut un rol decisiv în extinderea faimei dincolo de granițele României, iar Delia și Irina, deși mai focusate pe piața locală, au reușit să-și transforme imaginea în branduri cu valoare.

Veniturile din streaming și vânzări digitale, precum și colaborările cu case de producție și show-uri de televiziune, joacă un rol la fel de important. În ultimii ani, contractele de imagine și aparițiile în festivaluri au devenit pârghii esențiale pentru acumularea de capital în industria muzicală românească.