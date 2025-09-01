Monden Cum a ajuns celebră Inna, de fapt. Din Mangalia pe scenele internaționale







Inna, pe numele real Elena Alexandra Apostoleanu, s-a născut pe 16 octombrie 1986 în Mangalia, România. A început să cânte de la vârsta de 7 ani, fiind încurajată de părinți și profesori. În 2008, a debutat în muzică cu piesa „Hot”, un single produs de echipa Play & Win.

Această piesă a devenit rapid un hit internațional, ajungând pe primul loc în clasamentele din România, Turcia, Bulgaria, Grecia și Ungaria .

Succesul piesei „Hot” a fost urmat de lansarea albumului de debut, tot intitulat „Hot”, în 2009. Albumul a fost un succes comercial, vânzându-se în peste 500.000 de copii la nivel mondial și obținând certificări de aur și platină în mai multe țări europene .

Artista a susținut peste 200 de concerte pentru a promova acest album, consolidându-și astfel statutul de artistă internațională.

Începând cu 2011, Inna a început să susțină turnee în diverse țări europene, precum Franța, Spania, Germania, Turcia și Liban, câștigându-și astfel o bază de fani internațională. A continuat să lanseze hituri precum „Love”, „Déjà Vu”, „Amazing” și „10 Minutes”, consolidându-și reputația de artistă de succes pe plan mondial.

În ceea ce privește averea sa, Inna este considerată una dintre cele mai bogate cântărețe din România. Potrivit unor estimări, averea sa netă se ridică la aproximativ 20 de milioane de dolari. Aceasta provine din vânzările de albume, concerte internaționale și diverse colaborări.

De asemenea, aceasta deține o vilă în Cernica, România, evaluată la peste un milion de euro, și o colecție de automobile de lux în valoare de sute de mii de euro. Investițiile sale includ și ținute de scenă de înaltă calitate, esențiale pentru imaginea sa artistică.

În plus, artista este activă pe platformele de socializare și YouTube, unde câștigă venituri suplimentare din vizualizările și abonamentele fanilor. De exemplu, în iunie 2025, a înregistrat venituri estimate de 67.600 de dolari doar din YouTube.

În 2025, Inna a făcut istorie la Electric Castle, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România. În ciuda ploii torențiale care s-a abătut asupra festivalului, cântăreața a urcat pe scenă și a susținut un concert electrizant, demonstrând profesionalism și dăruire față de publicul său.

Această prestație a fost apreciată de fani și critici, fiind considerată un exemplu de atitudine și energie pozitivă .

Pe plan personal, Inna trăiește o poveste de dragoste alături de rapperul Deliric. Cei doi formează un cuplu din 2020 și au o relație bazată pe încredere și respect reciproc. În 2023, Deliric a cerut-o în căsătorie, iar Inna a acceptat cu entuziasm . Deși nu au stabilit încă o dată pentru nuntă, Inna a declarat că nu se grăbesc și că se bucură de fiecare moment petrecut împreună .