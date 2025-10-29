Cât plătesc studenții pentru un loc în cămin. Diferențe semnificative între orașele cu centre universitare

Pentru studenții cu buget limitat, un loc într-un cămin reprezintă o alternativă mult mai accesibilă decât închirierea unui apartament. În cele de stat, costurile lunare sunt semnificativ mai mici față de cele din căminele private, iar pentru mulți tineri reprezintă singura opțiune pentru a locui aproape de facultate fără a fi nevoiți să facă sacrificii financiare majore. Pentru a sta în campusul Tudor Vladimirescu din Iași, studenții plătesc între 385 și 400 de lei pe lună.

În Brașov, costurile de cazare pentru studenți în căminele Universității Transilvania variază între 725 și 735 de lei pe lună, în funcție de complexul universitar ales. În Complexul „Colina Universității”, tariful este de 735 de lei pe lună de persoană, valabile până în 30 septembrie 2026.

Pentru studenții care locuiesc în Complexul „Memorandumului”, unde grupurile sanitare sunt comune, tariful lunar este de 725 de lei pe persoană. În perioadele cu restanțe, prețul cazării ajunge la 70 de lei pe noapte în Complexul Colina și 60 de lei pe noapte în Complexul Memorandumului.

În Sibiu, prețurile pentru cazarea studenților în căminele universitare diferă în funcție de tipul de cameră și de complexul ales. Pentru un loc într-o cameră cu mai multe paturi, costurile pornesc de la 300 și ajung până la 440 de lei pe lună. Un pat într-o cameră cu două, inclusiv la mansardă, este între 390 și 500 de lei.

Cele mai ridicate tarife sunt aplicate în căminele 6, 7 și Academica. La Căminul Academica, studenții pot închiria garsoniere pentru una sau două persoane, cu prețuri de 1.100, respectiv 1.200 de lei pe lună. De asemenea, sunt disponibile apartamente pentru două, trei sau patru persoane, cu tarife cuprinse între 1.600 și 1.800 de lei pe lună.

Pentru camerele individuale, prețurile sunt mai mari. În Căminul 3, studenții care beneficiază de locuri la buget achită 700 de lei pe lună, iar cei care plătesc taxă 800 de lei.

În cazul căminului care aparține de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, taxa de cazare pentru un loc nesubvenționat este de 708 lei pe lună. Chiar dacă plătesc mai puțin față de cei care stau în chirie, studenții trebuie să ia în calcul și alte cheltuieli legate de traiul într-un oraș mare. De exemplu, prețul unui meniu cumpărat din cantinele studențești poate varia între 14 și 40 de lei pe zi.

Situația în Capitală

În București, studenții Universității Tehnice de Construcții plătesc 960 de lei pe lună pentru o cameră în Căminul 3 sau 4 și 1.230 de lei pentru Căminul 5.

Pentru luna octombrie 2025, studenții Universității Politehnica din București care beneficiază de locuri la buget vor plăti tarife diferite în funcție de căminul în care sunt cazați. Astfel, în căminele P4‑P11, P16, P17, P18 și P21‑P27, precum și în căminul „Leu A”, taxa este de 350 de lei pe lună.

Căminul P20 are un tarif de 535 de lei pe lună, iar în căminele P1, P12 și D „Leu” prețul ajunge la 720 de lei lunar. Pentru studenții străini care plătesc pe cont propriu valutar (CPV), tariful este de 550 de lei pe lună pentru fiecare loc.